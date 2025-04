JUSTIÇA

Vizinha de Jojo Todynho pede R$ 50 mil de indenização após ser xingada nas redes sociais

Influenciadora acusa a cantora de ofensas públicas e linchamento moral digital após desentendimento em condomínio de luxo no Rio

Segundo a colunista Fábia Oliveira, o desentendimento teve início no começo de abril, quando Amanda declarou, em entrevista, que não fazia questão de cumprimentar Jojo caso se encontrassem no condomínio de luxo onde moram, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. Ela também criticou as recentes manifestações da cantora contrárias aos direitos da comunidade LGBTQIAPN+, da qual faz parte.>