LUTO NA MÚSICA

Morre o cantor Gutto Xibatada, vítima de complicações da Monkeypox

Artista lutava contra a doença em segredo e teve a saúde comprometida; família confirmou o falecimento nas redes sociais.

O cantor paraense Augusto Demétrio Neto, conhecido artisticamente como Gutto Xibatada, morreu na última terça-feira (22), aos 35 anos, em Belém, após sofrer complicações causadas pela Monkeypox, também chamada de Mpox ou Varíola dos Macacos. A confirmação foi feita pela família do artista através das redes sociais. >

Segundo a irmã de Gutto, o músico contraiu o vírus durante a virada do ano e passou a enfrentar o agravamento da doença há cerca de 30 dias. Em um vídeo publicado no Instagram, ela revelou que o cantor preferiu manter o diagnóstico em segredo. “Ele estava escondendo de todos, começou a aparecer em pequenos lugares, bem discretamente. As bolhas acabaram se espalhando e comprometendo a saúde, pois era asmático”, contou emocionada.>