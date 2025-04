REATARAM?

Letícia Colin é flagrada com ex-marido após separação e reacende rumores de reconciliação

Atriz, que está na reta final de "Garota do Momento", foi vista ao lado de Michel Melamed no aeroporto do Rio de Janeiro

Heider Sacramento

Publicado em 26 de abril de 2025 às 11:02

Letícia Colin e Michel Melamed Crédito: Reprodução/Instagram

Letícia Colin e o também ator Michel Melamed foram flagrados juntos no aeroporto do Rio de Janeiro na última quinta-feira (24). O encontro amigável chamou a atenção de quem passava pelo local e foi registrado pelo fotógrafo da Agnews. A atriz e o ex-marido sorriram para as câmeras, sem demonstrar incômodo com a exposição pública. >

O flagra acontece nove meses após a confirmação do fim do casamento, em julho de 2024. Letícia e Michel foram casados por nove anos e têm um filho, Uri, atualmente com cinco anos de idade. A atriz, que vive a vilã Zélia na reta final da novela Garota do Momento, segue em alta na TV Globo.>

Em entrevista ao programa Conversa com Bial, concedida em outubro do ano passado, Letícia já havia falado sobre a relação madura que mantém com o ex-marido. “O nosso desejo é que, sim, que continue muito [a parceria]. E acho que, daqui pra frente, vai continuar cada vez melhor”, afirmou ela, refletindo sobre o luto do término. “Estava sentindo um negócio, um buraco, uma dor, um sofrimento, um fim, uma incompletude… Meu analista falou: ‘Isso é o luto’. Eu disse: ‘Ah, prazer’. E ele é desconfortabilíssimo”, disse a atriz, com bom humor.>

Letícia Colin fala sobre maternidade e autocuidado

Durante a mesma entrevista, Letícia também destacou como a maternidade tem influenciado sua transformação pessoal. Ao comentar sobre o filho, Uri, ela desabafou: “A relação comigo mesma vem conseguindo se tornar mais transparente, menos idealizada, mais real, mais calma. E por ele, também: tudo o que eu puder fazer para que ele viva melhor, para que eu viva melhor.”>

A atriz ainda enfatizou o compromisso em criar um ambiente saudável para o pequeno: “Para que nosso ambiente seja iluminado, divertido, que seja com limite, que eu tope segurar o ‘não’. Então é por ele que eu tenho me cuidado cada vez mais, para viver vendo ele, para curtir, aprender com ele, ser atravessada por esse mundo inteiro de pensamentos. Também, para dar contorno, amor, limite.”>