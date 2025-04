BEBÊ A BORDO

Após perda, Maíra Cardi anuncia nova gravidez: 'Estamos grávidos!'

Coach celebrou a nova gestação com Thiago Nigro após ter enfrentado aborto espontâneo; reação do marido foi registrada em vídeo especial

Maíra Cardi anunciou neste sábado (26) que está grávida novamente. A novidade foi compartilhada com os fãs por meio das redes sociais, em uma publicação cheia de emoção que também mostrou a reação surpresa do marido, Thiago Nigro, ao receber a notícia. >

"Estamos grávidos. Esse vídeo foi gravado no dia que descobri, estávamos nas Bahamas. Essa foi a reação do Thiago no momento em que eu contei. Eu queria registrar esse momento único nesse pôr do sol também único", escreveu Maíra na legenda do vídeo publicado nas redes sociais.>