POLÊMICA

Sonia Abrão se revolta com Davi Brito e dá conselho: ‘Dá vontade de ir lá e chacoalhar’

Apresentadora critica postura do campeão do "BBB 24" após polêmicas e sugere que ele se afaste da mídia para "se reencontrar"

Heider Sacramento

Publicado em 26 de abril de 2025 às 09:52

Davi Brito Crédito: Reprodução

Sonia Abrão não segurou a língua ao comentar as últimas polêmicas envolvendo Davi Brito, campeão do "BBB 24". Em entrevista ao Camarote do Chico Barney, a apresentadora criticou duramente as atitudes do ex-brother e afirmou que ele chegou ao momento mais "constrangedor" da carreira. >

"Do jeito que está, não dá. Eu acho que foi o nível mais constrangedor que ele podia chegar em termos de mídia, de divulgação, não precisava", disparou Sonia, ao relembrar o conturbado término de Davi com a dentista Adriely Ramos.>

A perda do bebê, que seria fruto do relacionamento dos dois, também foi alvo de críticas. Sonia lamentou a maneira como o episódio foi conduzido: "Essa última, então, da história do bebê e o desfecho disso, que a menina perdeu o bebê, eu achei uma das piores coisas que eu já vi em termos de assessoria, de desfecho de história, de coisa que possa colar na imagem da pessoa e prejudicar para caramba, não precisava disso.">

Ao comentar o vídeo em que Davi apareceu chorando nas redes sociais, anunciando o fim do namoro, Sonia Abrão foi categórica: "Eu achei aquele vídeo dele chorando que o namoro acabou absolutamente desnecessário. Dá vontade de ir lá chacoalhar e falar, pelo amor de Deus, cara, acorda! Pegar quem tá com esse menino e falar, gente, sai de cena, esquece.">

Para a apresentadora, o melhor caminho agora seria o afastamento dos holofotes. "Eu acho que tá na hora do Davi dar um tempo nessas coisas. Se fosse ele, eu dava uma desaparecida e ia me encontrar na vida", sugeriu.>