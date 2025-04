REALITY SHOW

Ex-BBB Vinícius Nascimento arrasta multidão em shopping de Salvador e se emociona: 'Muito feliz'

Eliminado do "BBB 25", baiano é ovacionado por fãs em evento e comemora sucesso nas redes sociais

Vinícius Nascimento, ex-participante do "BBB 25", causou verdadeiro alvoroço ao aparecer em um shopping de Salvador, na sexta-feira (25). Eliminado durante a fase turbo do reality show, o promotor de eventos foi recebido por uma multidão de fãs que lotou o centro comercial e não poupou aplausos e gritos de carinho. >

O baiano chegou ao local ao som do hit "A Queda", de Gloria Groove, e foi ovacionado pelos admiradores. Muito emocionado com a recepção calorosa, Vinícius fez questão de atender a todos, posando para fotos, gravando vídeos e trocando palavras de agradecimento com os presentes.>