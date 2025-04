CONVERSA COM BIAL

Fã de Legião! Pedro Bial provoca William Bonner, e jornalista declama letra de Faroeste Caboclo; assista

A extensão da homenagem rendeu debates na época sobre qual o tempo que se deve dedicar a algumas notícias

A edição de 11 de outubro de 1996 do Jornal Nacional dedicou quase metade do tempo do telejornal à morte do cantor Renato Russo. A extensão da homenagem rendeu debates na época sobre qual o tempo que se deve dedicar a algumas notícias. >