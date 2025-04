VIRALIZOU

Bebês reborn: conheça a febre dos bonecos ultrarrealistas que conquistaram a internet

Conheça os detalhes dessa tendência que transforma bonecos em companheiros reais e pode custar mais de R$ 4 mil

Mêsversário, troca de fralda, mamadeira, enxoval, passeio de carrinho... Essas são cenas comuns da rotina de cuidado com um bebê. Mas, nas redes sociais, quem tem ocupado esse papel não são as crianças reais, e sim os bebês reborn: bonecos ultrarrealistas que imitam recém-nascidos em cada detalhe. >

Os bebês reborn são criados artesanalmente para se parecerem o máximo possível com bebês de verdade. A técnica, chamada reborning, envolve várias etapas de pintura e aplicação manual de fios de cabelo para reproduzir detalhes como textura da pele, veias, manchinhas, dobrinhas e até pequenas imperfeições. O material mais utilizado é o vinil ou silicone de alta qualidade, o que garante ainda mais realismo às peças.>

Para muitas pessoas, os reborns são tratados como filhos. Além do valor sentimental, eles também podem ter função terapêutica: são utilizados por quem passou por perdas gestacionais, por quem enfrenta dificuldades para ter filhos ou até como forma de terapia para idosos com Alzheimer. Outros simplesmente os colecionam como obras de arte.>

Os preços dos bonecos variam bastante de acordo com o nível de realismo e os materiais usados. É possível encontrar modelos a partir de R$ 400, mas as versões mais sofisticadas, com detalhes minuciosos, podem ultrapassar R$ 4 mil.>