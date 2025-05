NOVA POLÊMICA

Maíra Cardi ironiza erro em obra e engenheira rebate: 'Medida exata do projeto'

Armário de cozinha foi instalado a 2,40m de altura do chão

Maíra Cardi está envolvida em mais uma polêmica. Dessa vez, envolvendo a obra se sua própria casa. Tudo começou quando a influenciadora, que tem 1,70m, ironizou a altura em que um armário de cozinha foi instalado. A ex-BBB ficou chocada ao perceber que as prateleiras estão a 2,40m do chão. A questão é que a equipe de engenharia afirma ter seguido as medidas que estavam em um projeto de arquitetura aprovado anteriormente.>