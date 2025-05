GAFE NA TV

Globo exibe bastidores por engano durante ‘Vale Tudo’ e telespectadores reagem nas redes; veja vídeo

Falha técnica mostra equipe de produção no ar e surpreende audiência em plena noite de novela

O erro aconteceu por volta das 21h20, no momento em que a narrativa mudava da personagem Heleninha (Paolla Oliveira) para Maria de Fátima (Bella Campos). Em vez da transição esperada, o público foi surpreendido com o plano fixo de dois profissionais sentados em poltronas, em um ambiente semelhante a uma sala de controle ou camarim. Uma delas usava crachá da emissora e a outra segurava um microfone de lapela, o que indicava que eram membros da equipe técnica.>

É treta entre os atores, erros de continuidades mil, agora esse erro abaixo. Erro grave e por mais de 15 seg na novela das 21h. No jornalismo, é apresentadora com roupa ao contrário, bobeiras de estagiário. A Globo faz de propósito oara viralizar, SÓ ISSO EXPLICA!!! #valeatudo pic.twitter.com/ZAsbSJZxXI

Apesar do susto, não houve vazamento de áudio. A imagem silenciosa permaneceu no ar por quase um minuto, até que a novela voltasse à exibição normal. A cena, naturalmente, viralizou nas redes sociais.>

“Gente, do nada na TV dois possivelmente produtores e quase 1 min de corte na novela fiquei ???????”, escreveu um internauta no X (antigo Twitter).Outra telespectadora brincou: “A Globo deu um bug na transmissão, apareceu duas pessoas em uma sala! Pensei até que a TV tivesse mudado de canal”.>

Embora falhas como essa sejam raras, a Globo já enfrentou alguns deslizes técnicos em 2024. Em fevereiro, durante a transmissão do Carnaval do Rio de Janeiro, imagens congeladas e problemas de áudio ocorreram no momento em que a escritora Conceição Evaristo era homenageada pela Banda de Ipanema. Já em agosto, um erro durante o intervalo de Família É Tudo fez com que a ficha técnica de um comercial fosse exibida por engano, revelando informações internas.>