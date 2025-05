'COBRA'

Gracyanne é chamada de 'farsa' e xingada por ex-caseiro: 'Essa p*** acabou com a minha vida'

Juliano Silva Carvalho disse que trabalhou durante quatro anos para a musa fitness

Um ex-funcionário de Gracyanne Barbosa usou as redes sociais para fazer fortes acusações contra a influenciadora. Juliano Silva Carvalho, que afirma ter trabalhado por quatro anos cuidando da casa da musa fitness, fez diversas postagens xingando e detonando a ex-mulher do cantor Belo.>

"Essa mulherzinha é uma farsa, acabou com minha vida, meu psicológico, me deixou na merda. E eu idiota sempre aceitei as p***rias dela", escreveu ele, em uma das publicações. "A piranha enganando a todos com uma vida saudável, enchendo o c* dela de bomba, Mounjaro. Vagabunda, você acabou com a minha vida", disse, em outra.>