Motoboy que devolveu carteira intacta do pai de Tatá Werneck explica como tudo aconteceu

Lucas Rodrigues ganhou milhares de seguidores após episódio viralizar

Tatá Werneck usou as redes sociais, no último domingo (18), para contar uma boa ação que aconteceu em sua família. Ela explicou que o entregador Lucas Rodrigues encontrou a carteira de seu pai, Alberto Arguelhes, e fez questão de devolvê-la com todos os pertences intactos - se recusando a receber qualquer recompensa. >

Lucas falou que estava trabalhando para o restaurante no qual é entregador quando achou uma carteira no chão. Ele percebeu que tinha itens dentro e, após finalizar uma entrega, verificou alguns documentos e conseguiu o número do telefone do pai de Tatá Werneck. "Eu disse pra ele: ‘Onde o senhor tá? Eu preciso devolver a sua carteira que eu acabei de achar".>