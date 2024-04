SAIU DO ARMÁRIO

Lucas Souza, ex-marido de Jojo Toddynho, se assume bissexual

O anúncio veio algumas semanas após o término de seu relacionamento com Jaquelline, vencedora da 'Fazenda 15'

Jornal O Povo

Publicado em 29 de abril de 2024 às 20:30

Lucas Souza assumiu sua sexualidade nas redes sociais Crédito: Reprodução/ Instagram

Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, abordou os rumores sobre sua sexualidade que circulavam desde sua participação na 'Fazenda'. A cantora já havia exposto o envolvimento do ex-militar com pessoas do mesmo sexo.

Em uma carta aberta publicada nas redes sociais neste sábado (27), Lucas revelou sua orientação sexual, “bissexual, ou até mesmo pansexual”, de acordo com ele.

O anúncio veio algumas semanas após o término de seu relacionamento com Jaquelline, vencedora da 'Fazenda'. O ex-peão expressou sua felicidade em compartilhar essa parte de sua vida com o público e finalmente “se sentir livre”.

“Me sinto liberto”, afirma Lucas Souza ao assumir bissexualidade

Ao longo do texto, Lucas ponderou sobre como sua sexualidade sempre foi alvo de discussão na internet, o que também demandou coragem da parte dele para compartilhar aspectos íntimos de sua vida.

“Meu processo de autoaceitação e descoberta foi acontecendo junto com toda a exposição da minha vida”, escreveu. O ex-militar expressou sua confusão em relação aos seus sentimentos, afirmando que está em processo de autoconhecimento.

Lucas Souza ainda falou sobre sua felicidade por revelar a sexualidade: "Hoje é um dia muito importante para mim, pois me sinto liberto e feliz! Espero que esse relato conscientize as pessoas, que cada um tem o seu momento, cada pessoa passa por um processo e o momento ideal de falar sobre isso cabe a cada indivíduo”, completou.

Lucas falou sobre seu relacionamento com Jaquelline

Ainda na carta, o influenciador mencionou seu relacionamento com Jaquelline, de quem se separou duas vezes.

"Durante o confinamento, me apaixonei por uma mulher, o que é normal para o bi/pansexualismo. Essa mulher incrível me respeitou em todos os momentos e tornou-se minha amiga, além de namorada, e me aceitou exatamente do jeito que sou”. Ele contou que passou a criar planos com ela, mas a pressão de sexualidade veio e os comentários maldosos o perseguiam.