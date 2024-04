A CARNE É FRACA

Jojo Todynho afirma estar curtindo 'solteirice' e revela recaídas com o ex

A cantora Jojo Todynho causou mais uma vez em seu perfil nas redes sociais. Nesta sexta-feira (12), a ganhadora da 12ª edição do reality A Fazenda, comentou sobre sua fase de solteirona. Usando os stories, a cantora contou que não pensa em relacionamentos, já que está focada em sua vida pessoal e carreira no momento.

Jojo está solteira desde que terminou seu relacionamento de cerca de um ano de duração com Renato Santiago no início deste ano. Na interação com os seguidores, a cantora revelou que ainda tem recaídas com seu ex. "Quando dá saudade eu tenho um 'remember' com o vida, e cada um segue suas vidas", disse ela.