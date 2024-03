EVENTO

Jojo Todynho fala de processo de adoção de criança em Angola: 'Veio como um raio'

Cantora também falou dos planos para o futuro profissional e do diagnóstico de TDAH

Publicado em 26 de março de 2024 às 13:59

Jojo Todynho Crédito: Perla Ribeiro/CORREIO

A influenciadora Jojo Todynho, de 27 anos, falou um pouco mais sobre o processo para adotar uma criança em Angola. Ela também revelou que foi diagnosticada com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) e como tem lidado com isso. Ela falou do assunto durante o lançamento da Avon da Power Stay, em Cajamar (SP), nesta terça-feira (26). A marca tem Jojo e Lore Improta como embaixadoras.

Ela contou que "achou o filho", descrevendo uma conexão imediata com a criança quando conheceu o menino. "Eu estou adotando meu filho na Angola, chega em breve, Francisco. Nunca me imaginei adotando uma criança porque eu quero ter meu mesmo, e aí foi uma coisa que aconteceu, né? E ele veio com um raio de gente que ele estava meio homenageando, ele estava de costas pra mim, né? Eu não estava vendo ele, e aí quando ele virou pra mim, eu só chorava, Eu falei, 'meu Deus, achei meu filho aqui'. Foi uma coisa assim surreal", explicou. Ela falou que imediatamente já queria ficar com o menino e "foi uma confusão", mas agora está seguindo todos os trâmites e está tudo "caminhando certo".

A vencedora da Fazenda 12 disse que pede sempre para ter serenidade na criação do filho. "Eu peço a Deus todos os dias nas minhas orações de ser neutra, né? Porque eu estou trazendo um menino pra minha vida e eu tenho que ter muita sabedoria pra lidar com ele, pra ensinar ele sobre o preconceito, pra ensinar ele a caminhar aqui no Brasil. Que a gente sabe que as coisas aqui, não que não aconteça preconceito em outros países, mas aqui no nosso país infelizmente é muito violenta essa abordagem de preconceito contra pessoas negras", destacou.

Ela falou do tratamento que tem feito para TDAH. "Eu tenho um TDAH muito forte, e eu sempre tive isso desde a infância, e isso não foi cuidado. Eu estou aqui concentrada, passou uma mosca, amor, eu já estou lá na mosca", descreveu.

Jojo também voltou a falar do desejo de se tornar delegada de polícia. "Eu estou fazendo curso tático, é porque eu tenho o desejo de, mais tarde, fazer prova para delegada", diz, falando da sua identificação pelas forças militares. "Porque eu gosto desse lado militar, porque eu cresci no meio militar. Meu pai, meu padrinho, são militares. Então é isso que já veio da minha criação. Não é uma coisa que eu a 'pirei e achava agora', não. Eu sempre tive vontade baseada no trabalho deles", explicou.

Advogar, por outro lado, não desperta tanto seu interesse. "Quero dar mentoria", cita como outro possível caminho profissional. "O meu olhar de se tornar advogada é montar um escritório foda e dar oportunidade para a garotada que está vindo aí e eu dar para eles uma mentoria, como chegar no tribunal, o que falar, como dar uma assessoria correta para o cliente. E aí, se o cliente quiser uma representação Jojo, aí é um negócio mais à parte", diz.