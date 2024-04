RAINHA DAS POLÊMICAS

Influencer gospel presta queixa contra Jojo Todynho por supostas mensagens homofóbicas e ameaças

“Ela cometeu dois crimes: ameaça e homofobia. Falei com o meu advogado, que pediu para eu me dirigir até à delegacia e fazer um boletim de ocorrência e aqui eu estou, porque eu não sei o que pode acontecer comigo. Eu ando por todo o Rio de Janeiro”, relata em vídeo nas redes sociais.

Durante participação no podcast Papo Flanko, o influencer falou sobre traições do último relacionamento da cantora, que logo na sequência teria enviado mensagens ameaçando Jhoma através do Direct do Instagram. A mensagens foram printadas e publicadas em vídeo no perfil do rapaz.