Jojo Todynho detona famosa ao anunciar cirurgia no nariz: 'Não vou virar ela'

Cantora disse que procedimento faz parte do seu pós-emagrecimento

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 09:43

Jojo Todynho Crédito: Reprodução/Instagram

Jojo Todynho anunciou que passará por uma nova cirurgia plástica. Dois anos após ser submetida a uma bariátrica, a cantora afirmou que fará uma electomia, um procedimento que visa reduzir as fossas nasais. Segundo ela, a nova operação faz parte de seu processo de emagrecimento.

Desde que passou pela cirurgia bariátrica, Jojo perdeu 85kg. Mas, com a diminuição de peso, passou a se incomodar com o nariz. "Já tinha em mente mexer no nariz porque, como o rosto afinou muito, estou um pouco incomodada. Vou fazer electomia. Só dar um glow, nada demais, nada invasivo, só porque estou com incômodo no riso...", comentou a artista em seu Instagram, na última segunda-feira (16).

Jojo disse que, apesar da decisão, ama seu nariz. Também afirmou que não vai "virar uma La Toya Jackson", mencionando a cantora e compositora que é irmã de Michael Jackson (1958-2009).

"Amo meu nariz, não tenho o nariz feio, não vou virar uma La Toya Jackson... não é nada disso! Vou apenas fechar um pouquinho algo que passou a me incomodar depois que meu rosto afinou porque meu nariz sempre foi harmonioso comigo pelo peso", completou Jojo.

