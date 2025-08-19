Acesse sua conta
Rodrigo Faro é desmascarado por 'máquina da verdade' sobre assumir lugar de Mion na Globo: 'Cuidado'

Apresentador participou do Lady Night e foi questionado por Tatá Werneck sobre o Caldeirão

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 08:42

Rodrigo Faro no Lady Night Crédito: Reprodução

A suposta treta entre Marcos Mion e Rodrigo Faro ganhou mais um capítulo. Alguns dias após os fãs perceberem que o apresentador do “Caldeirão" não segue o colega no Instagram, o ex-Record foi traído pela 'máquina da verdade' durante participação do Lady Night, comandado por Tatá Werneck no Multishow.

No episódio exibido na última segunda-feira (18), na estreia da nova temporada do programa, Tatá foi direta ao questionar Faro: "Pegaria o Caldeirão do Mion?". O apresentador, que atualmente e está no elenco do Dança dos Famosos, respondeu e garantiu: "Não, de jeito nenhum".

Rodrigo Faro na estreia do Lady Night por Juliana Coutinho/Multishow
Rodrigo Faro na estreia do Lady Night por Reprodução
Rodrigo Faro e Marcos Mion por Reprodução
Rodrigo Faro segue Marcos Mion por Reprodução
Marcos Mion não segue Rodrigo Faro por Reprodução
Hector Bolígrafo (Jorge Maria) no Lady Night por Reprodução
Marcos Mion e Rodrigo Faro por Reprodução
Rodrigo Faro e Marcos Mion por Reprodução
Rodrigo Faro no Lady Night por Reprodução
Rodrigo Faro na estreia do Lady Night por Juliana Coutinho/Multishow

Foi neste momento que a anfitriã acionou Héctor Bolígrafo (Jorge Maria), o perito que controla o polígrafo no programa. "Ele mente", disparou o profissional. Tatá comemorou: "Aí, agora sim! Pego no pulo do gato!", falou, antes de completar: "Cuidado, Mion, com seus tênis de ponto de encontro, falando como um adolescente e se vestindo mal. Vem Rodrigo Faro aí e te passa a perna".

O episódio acontece menos de uma semana depois de viralizar, nas redes sociais, a informação de que Mion não segue Faro no Instagram. Não há confirmação se o comandante do "Caldeirão" deixou de seguir o colega recentemente ou se essa situação já vinha de antes. No entanto, Faro segue Mion, e a falta de reciprocidade na rede social foi suficiente para alimentar especulações sobre uma suposta disputa profissional.

Rodrigo Faro faz procedimento em abdômen por Reprodução/Instagram
Rodrigo Faro por Reprodução/Instagram
Rodrigo Faro com a mulher, Vera Viel por Reprodução/Instagram
Rodrigo Faro faz procedimento em abdômen por Reprodução/Instagram
Rodrigo Faro tira a roupa e mostra bumbum falso na Dança dos Famosos por Reprodução/TV Globo
Rodrigo Faro por Globo/Léo Rosario
Rodrigo Faro por Reprodução | Instagram
Rodrigo Faro por Reprodução | Instagram
Rodrigo Faro por Reprodução | Instagram
Rodrigo Faro atuou em diversas novelas da TV Globo por Reprodução/Instagram
Rodrigo Faro por Reprodução
Rodrigo Faro por Reprodução
Rodrigo Faro compartilha rotina de treinos por Reprodução/Instagram
Vera Viel e Rodrigo Faro por Reprodução / Redes Sociais
Rodrigo Faro faz procedimento em abdômen por Reprodução/Instagram

