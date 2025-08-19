Irmã de Faustão estreia no SBT e assume como diretora de programa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 07:23
A família de Fausto Silva, o Faustão, tem estreitado sua relação com o SBT nos últimos meses. Após a entrada de João Silva, filho do apresentador, na programação da emissora, agora é a vez de sua irmã, Leonor Corrêa, assumir um papel de destaque.
Leonor será a diretora do “Aqui Agora”, que voltou ao ar recentemente em uma temporada especial para marcar os 44 anos do SBT. A atração foi retomada há duas semanas e agora contará com a supervisão da irmã de Faustão na condução editorial e de produção.
Enquanto isso, o "Programa do João" ocupará as madrugadas de sábado para domingo, substituindo a faixa anteriormente ocupada pelo filho de Faustão na Band, fortalecendo a presença da família Silva na emissora.