TELEVISÃO

Irmã de Faustão estreia no SBT e assume como diretora de programa

Leonor Corrêa, irmã de Faustão, assume direção do “Aqui Agora” no SBT

Heider Sacramento

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 07:23

Irmã de Faustão, Leonor Corrêa estreia no SBT como diretora Crédito: Reproduçao

A família de Fausto Silva, o Faustão, tem estreitado sua relação com o SBT nos últimos meses. Após a entrada de João Silva, filho do apresentador, na programação da emissora, agora é a vez de sua irmã, Leonor Corrêa, assumir um papel de destaque.

Leonor será a diretora do “Aqui Agora”, que voltou ao ar recentemente em uma temporada especial para marcar os 44 anos do SBT. A atração foi retomada há duas semanas e agora contará com a supervisão da irmã de Faustão na condução editorial e de produção.

