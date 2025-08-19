Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Irmã de Faustão estreia no SBT e assume como diretora de programa

Leonor Corrêa, irmã de Faustão, assume direção do “Aqui Agora” no SBT

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 07:23

Irmã de Faustão, Leonor Corrêa estreia no SBT como diretora
Irmã de Faustão, Leonor Corrêa estreia no SBT como diretora Crédito: Reproduçao

A família de Fausto Silva, o Faustão, tem estreitado sua relação com o SBT nos últimos meses. Após a entrada de João Silva, filho do apresentador, na programação da emissora, agora é a vez de sua irmã, Leonor Corrêa, assumir um papel de destaque.

Leonor será a diretora do “Aqui Agora”, que voltou ao ar recentemente em uma temporada especial para marcar os 44 anos do SBT. A atração foi retomada há duas semanas e agora contará com a supervisão da irmã de Faustão na condução editorial e de produção.

Irmã de Faustão, Leonor Corrêa estreia no SBT como diretora

Irmã de Faustão, Leonor Corrêa estreia no SBT como diretora por Reproduçao
Irmã de Faustão, Leonor Corrêa estreia no SBT como diretora por Reproduçao
Irmã de Faustão, Leonor Corrêa estreia no SBT como diretora por Reproduçao
Irmã de Faustão, Leonor Corrêa estreia no SBT como diretora por Reproduçao
Irmã de Faustão, Leonor Corrêa estreia no SBT como diretora por Reproduçao
1 de 5
Irmã de Faustão, Leonor Corrêa estreia no SBT como diretora por Reproduçao

Enquanto isso, o "Programa do João" ocupará as madrugadas de sábado para domingo, substituindo a faixa anteriormente ocupada pelo filho de Faustão na Band, fortalecendo a presença da família Silva na emissora.

Leia mais

Imagem - MC Daniel teria sido barrado ao tentar entrar com Anitta em área VIP da festa de Bruna Marquezine

MC Daniel teria sido barrado ao tentar entrar com Anitta em área VIP da festa de Bruna Marquezine

Imagem - Paola reage a rumores de romance com Fogaça e provoca climão em entrevista

Paola reage a rumores de romance com Fogaça e provoca climão em entrevista

Imagem - Odete dá surra em Fátima após descobrir traição e humilha golpista em ‘Vale Tudo’

Odete dá surra em Fátima após descobrir traição e humilha golpista em ‘Vale Tudo’

Mais recentes

Imagem - O gigante verde à beira-mar que guarda histórias e recordes

O gigante verde à beira-mar que guarda histórias e recordes
Imagem - MC Daniel teria sido barrado ao tentar entrar com Anitta em área VIP da festa de Bruna Marquezine

MC Daniel teria sido barrado ao tentar entrar com Anitta em área VIP da festa de Bruna Marquezine
Imagem - Paola reage a rumores de romance com Fogaça e provoca climão em entrevista

Paola reage a rumores de romance com Fogaça e provoca climão em entrevista

MAIS LIDAS

Imagem - Só se vê na Bahia: mais um poste é instalado no meio de rodovia, desta vez, federal
01

Só se vê na Bahia: mais um poste é instalado no meio de rodovia, desta vez, federal

Imagem - Marcos Felipe brilha em estreia na Turquia e é escolhido melhor em campo
02

Marcos Felipe brilha em estreia na Turquia e é escolhido melhor em campo

Imagem - Mais de 30 aves silvestres são apreendidas em Dias d’Ávila
03

Mais de 30 aves silvestres são apreendidas em Dias d’Ávila

Imagem - ITA prorroga inscrições para concurso com 75 vagas e salários de até R$ 13,2 mil
04

ITA prorroga inscrições para concurso com 75 vagas e salários de até R$ 13,2 mil