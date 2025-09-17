PROJETO DE LEI

Câmara dos Deputados vota projeto de anistia em regime de urgência

Votação foi colocada em pauta pelo presidente da Casa, Hugo Motta

Monique Lobo

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 22:20

Votação da anistia é pautada em regime de urgência Crédito: Reprodução

A votação do Projeto de Lei 2162/23, que concede anistia aos participantes de manifestações de motivação política, como os condenados pelos atos de 8 de janeiro, foi pautada em regime de urgência, nesta quarta-feira (17), pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

"Não temos compromisso com nenhuma pauta que traga ainda mais divergência e polarização para o país. Tenho plena convicção de que a Câmara dos Deputados, na qualidade dos seus membros, terá a capacidade de construir essa solução, que busca a pacificação nacional, o respeito à instituições, o compromisso com a legalidade e levando em conta também as condições humanitárias das pessoas que estão envolvidas nesse assunto que estamos tratando", disse Motta durante a abertura da sessão.