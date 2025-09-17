Acesse sua conta
Câmara dos Deputados vota projeto de anistia em regime de urgência

Votação foi colocada em pauta pelo presidente da Casa, Hugo Motta

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 22:20

Votação da anistia é pautada em regime de urgência
Votação da anistia é pautada em regime de urgência Crédito: Reprodução

A votação do Projeto de Lei 2162/23, que concede anistia aos participantes de manifestações de motivação política, como os condenados pelos atos de 8 de janeiro, foi pautada em regime de urgência, nesta quarta-feira (17), pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). 

"Não temos compromisso com nenhuma pauta que traga ainda mais divergência e polarização para o país. Tenho plena convicção de que a Câmara dos Deputados, na qualidade dos seus membros, terá a capacidade de construir essa solução, que busca a pacificação nacional, o respeito à instituições, o compromisso com a legalidade e levando em conta também as condições humanitárias das pessoas que estão envolvidas nesse assunto que estamos tratando", disse Motta durante a abertura da sessão.

De acordo com o presidente da Casa, se o requerimento de urgência for aprovado, um relator será nomeado na quinta-feira (18) para apresentar a versão de um texto que encontre apoio da maioria dos deputados. "Para que a Câmara possa dar um grande sinal de que tem compromisso com o Brasil, com as instituições e buscar o melhor caminho através da democracia", afirmou.

