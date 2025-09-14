Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anistia a Bolsonaro é rejeitada por 54% e aprovada por 39%, diz pesquisa

Aliados de Bolsonaro no Congresso articulam a aprovação de anistia

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 10:16

Jair Bolsonaro está preso
Jair Bolsonaro  Crédito: Hugo Barreto/Metrópoles

A aprovação de uma anistia que livrasse o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) da condenação por tentativa de golpe de Estado é rejeitada por 54% dos brasileiros, aponta pesquisa Datafolha divulgada nesse sábado, 13. Segundo o levantamento, 39% apoiam o perdão ao ex-presidente, 2% se dizem indiferentes ao tema e 4% não responderam.

O Datafolha ouviu 2.005 eleitores em 113 municípios do País entre os dias 8 e 9 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

Bolsonaro e seus filhos

Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Flávio, Jair, Eduardo e Carlos Bolsonaro por Divulgação
Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Bolsonaro e Flávio por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Jair e Carlos Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Presidência da República
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Bolsonaro com Eduardo e Carlos por Reprodução
1 de 24
Bolsonaro com os filhos por Reprodução

Aliados de Bolsonaro no Congresso articulam a aprovação de anistia ao ex-presidente e aos executores da tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023. Se aprovada, a medida deve ser decretada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), como já antecipado pelos ministros da Corte durante o julgamento das últimas duas semanas.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de pena privativa de liberdade. Além do ex-presidente, a maioria dos réus recebeu penas altas.

Apoiadores de Bolsonaro pressionam por anistia "ampla, geral e irrestrita", que pudesse alcançar o ex-presidente, condenado como "líder" da tentativa de ruptura institucional. Por outro lado, um texto alternativo, com redução de penas dos executores, mas sem extensão aos mandantes, é elaborado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Uma minuta do projeto pretendido por bolsonaristas indicava perdão completo a todos os alvos de investigações do STF por atos antidemocráticos desde 2019, quando a Corte instaurou o inquérito das fake news.

Leia mais

Imagem - Jair Bolsonaro passa por procedimento médico no DF

Jair Bolsonaro passa por procedimento médico no DF

Imagem - Prisão e perda de patente: entenda os próximos passos após a condenação de Bolsonaro

Prisão e perda de patente: entenda os próximos passos após a condenação de Bolsonaro

Imagem - Condenado, Bolsonaro ainda responde a outro processo no STF; entenda

Condenado, Bolsonaro ainda responde a outro processo no STF; entenda

Desde então, outras investigações foram assumidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Como mostrou o Estadão, essa teia de investigações esteve presente na denúncia da PGR que acabou condenando Bolsonaro e mais sete aliados pela tentativa de golpe

Ainda segundo o Datafolha, a maioria dos brasileiros também rechaça qualquer tipo de perdão aos condenados pela invasão e depredação dos prédios públicos: 61% se dizem contrários a anistiar os executores dos atos golpistas, enquanto 39% são a favor, 2% são indiferentes e 4% não responderam.

A invasão à Praça dos Três Poderes resultou em 1.628 ações penais no STF, com 638 condenações. Destas, 279 foram por delitos de maior gravidade, enquanto 359 foram por crimes menos graves. Para condutas ainda menos graves, foram assinados 552 acordos de não persecução penal (ANPPs).

Mais recentes

Imagem - “Careca do INSS” abandona obra de mansão de R$ 9 milhões em Brasília

“Careca do INSS” abandona obra de mansão de R$ 9 milhões em Brasília
Imagem - Carta anônima leva polícia até carro enterrado de amigos desaparecidos

Carta anônima leva polícia até carro enterrado de amigos desaparecidos
Imagem - Jair Bolsonaro passa por procedimento médico no DF

Jair Bolsonaro passa por procedimento médico no DF

MAIS LIDAS

Imagem - Motorista por aplicativo é assaltado por 10 homens no Bambuzal do Aeroporto de Salvador
01

Motorista por aplicativo é assaltado por 10 homens no Bambuzal do Aeroporto de Salvador

Imagem - Salário de R$ 31 mil: inscrições para concurso do MP-BA encerram na próxima semana
02

Salário de R$ 31 mil: inscrições para concurso do MP-BA encerram na próxima semana

Imagem - Passageiro é morto com golpes de canivete dentro de ônibus na Bahia
03

Passageiro é morto com golpes de canivete dentro de ônibus na Bahia

Imagem - Cena de terror: veja como ficou o carro alvo de emboscada no bambuzal de Salvador
04

Cena de terror: veja como ficou o carro alvo de emboscada no bambuzal de Salvador