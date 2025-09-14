HOJE

Jair Bolsonaro passa por procedimento médico no DF

Saída foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes

Carol Neves

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 07:17

Jair Bolsonaro Crédito: Luis Nova/Metrópoles

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou Jair Bolsonaro (PL) a sair de casa neste domingo (14) para realizar um procedimento no Hospital DF Star, em Brasília. A expectativa é que o ex-presidente receba alta ainda hoje.

No despacho, Moraes determinou que a Polícia Federal fosse comunicada previamente sobre o deslocamento e que veículos entrando ou saindo da residência de Bolsonaro continuem sujeitos a revista. Além disso, exigiu a entrega de relatório médico em até 48 horas.

A solicitação partiu da defesa do ex-presidente, que anexou ao pedido um laudo assinado pelo cirurgião Cláudio Birolini. O documento recomenda a retirada dermatológica de "pequenas manchas marrons regulares" na pele de Bolsonaro. O material extraído será submetido a biópsia para verificar se é benigno ou maligno.

Este é o segundo deslocamento de Bolsonaro desde que passou a cumprir prisão domiciliar, em agosto. O primeiro ocorreu no mês passado, quando exames detectaram esofagite, gastrite e resquícios de infecções pulmonares.