TENTATIVA DE GOLPE

Como Bolsonaro acompanhou sua condenação a 27 anos de prisão pelo STF

Preso domiciliarmente, Jair Bolsonaro acompanhou de sua residência em Brasília a decisão do STF de condená-lo a 27 anos de prisão

Metrópoles

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 11:26

Jair Bolsonaro Crédito: Vinícius Schmidt/ Metrópoles

O ex-presidente Jair Bolsonaro acompanhou ao lado de dois filhos e de Michelle Bolsonaro o momento em que a Primeira Turma do STF o condenou a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista.