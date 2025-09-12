Como Bolsonaro acompanhou sua condenação a 27 anos de prisão pelo STF

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 11:26
O ex-presidente Jair Bolsonaro acompanhou ao lado de dois filhos e de Michelle Bolsonaro o momento em que a Primeira Turma do STF o condenou a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista.
No momento da sentença, segundo relatos, o ex-presidente estava em casa, onde cumpre prisão domiciliar, juntamente aos filhos Jair Renan e Flávio Bolsonaro, além da ex-primeira-dama.
Preso domiciliarmente, Jair Bolsonaro acompanhou de sua residência em Brasília a decisão do STF de condená-lo a 27 anos de prisão