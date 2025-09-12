Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Damares diz que Bolsonaro corre risco de morrer se ficar em regime fechado

“Você acha que lá no presídio alguém vai lembrá-lo da hora do remédio? Um senhor de 70 anos, como Bolsonaro, é extremamente distraído", afirmou

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 08:57

Damares Alves e Jair bolsonaro
Damares Alves e Jair bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou que Jair Bolsonaro (PL) poderia correr risco de vida se tivesse de cumprir pena em regime fechado, como no Complexo da Papuda, no Distrito Federal. O alerta foi feito após a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal condenar o ex-presidente, por 4 votos a 1, a 27 anos e 3 meses de prisão.

Segundo a ex-ministra, a rotina de Bolsonaro depende de cuidados específicos, desde medicamentos até alimentação. “Em cima da mesa dele tem uma caixa de remédio. Aquele intestino só funciona com remédios que são tomados na hora certa”, declarou para a revista Veja. Ela acrescentou que o ex-presidente, aos 70 anos, não tem disciplina para lembrar sozinho das medicações. “Você acha que lá no presídio alguém vai lembrá-lo da hora do remédio? Um senhor de 70 anos, como Bolsonaro, é extremamente distraído.”

Damares e Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro e Damares Alves por Reprodução
Damares Alves e Jair Bolsonaro por Valter Campanato/Agência Brasil
Damares Alves e Jair Bolsonaro por Reprodução
Jair Bolsonaro e Damares Alves por Reprodução
Jair Bolsonaro e Damares Alves por Presidência da República
Damares Alves e Jair bolsonaro por Alan Santos/PR
1 de 6
Jair Bolsonaro e Damares Alves por Reprodução

Outro ponto mencionado por Damares foram as crises de soluço que, segundo ela, frequentemente afetam Bolsonaro. “Imagina Bolsonaro com uma crise respiratória, que precisará de socorro imediato. Quem vai gritar até a hora do socorro chegar?”, questionou.

Ela ainda destacou os cuidados prestados pela ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, durante o cumprimento da prisão domiciliar. “Se ele for com o regime fechado, o corpo dele não vai aguentar mesmo. A alimentação dele é extremamente delicada. A (ex-primeira-dama) Michelle não está trabalhando à tarde. Está ficando de manhã em casa, porque é ela que faz a comida.”

Desde 4 de agosto, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, o ex-presidente cumpre pena em regime domiciliar.

Leia mais

Imagem - Bolsonaro condenado a 27 anos pelo STF. O que acontece agora?

Bolsonaro condenado a 27 anos pelo STF. O que acontece agora?

Imagem - Bolsonaro ainda pode recorrer? Saiba se ex-presidente tem recursos contra condenação

Bolsonaro ainda pode recorrer? Saiba se ex-presidente tem recursos contra condenação

Imagem - Saiba quais são as penas dos aliados de Bolsonaro que também foram condenados pelo STF

Saiba quais são as penas dos aliados de Bolsonaro que também foram condenados pelo STF

Mais recentes

Imagem - Empresária de 34 anos é morta dentro de casa por falsos entregadores

Empresária de 34 anos é morta dentro de casa por falsos entregadores
Imagem - Delegada casada com assassino confesso de gari é indiciada

Delegada casada com assassino confesso de gari é indiciada
Imagem - PF prende 'Careca do INSS' em operação contra fraudes milionárias em aposentadorias

PF prende 'Careca do INSS' em operação contra fraudes milionárias em aposentadorias

MAIS LIDAS

Imagem - Secretaria Municipal de Saúde lança concurso com salários de até R$ 7.764,48
01

Secretaria Municipal de Saúde lança concurso com salários de até R$ 7.764,48

Imagem - Tribunal de Justiça abre concurso público com salários de até R$ 9 mil
02

Tribunal de Justiça abre concurso público com salários de até R$ 9 mil

Imagem - Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro
03

Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro

Imagem - Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista
04

Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista