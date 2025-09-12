Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bolsonaro condenado a 27 anos pelo STF. O que acontece agora?

Condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e 3 meses de prisão, ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não será preso de imediato

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 06:53

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro Crédito: Luis Nova/Metrópoles

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, nessa quinta-feira (11/9), Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e 3 meses de prisão, por liderar uma trama golpista para tentar manter-se no poder após a derrota eleitoral de 2022. Além do ex-presidente, outros sete aliados foram condenados. O julgamento terminou em 4 a 1. Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin votaram pela condenação; Luiz Fux, pela absolvição.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) havia acusado Bolsonaro de chefiar uma organização criminosa armada, tentar abolir violentamente o Estado Democrático de Direito, praticar golpe de Estado e causar danos a patrimônio da União e tombado. O ex-presidente e os demais réus, também condenados, negam as acusações.

Leia matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO. 

Mais recentes

Imagem - Flávio Bolsonaro pede anistia 'ampla, geral e irrestrita' logo após condenação do pai

Flávio Bolsonaro pede anistia 'ampla, geral e irrestrita' logo após condenação do pai
Imagem - Bolsonaro ainda pode recorrer? Saiba se ex-presidente tem recursos contra condenação

Bolsonaro ainda pode recorrer? Saiba se ex-presidente tem recursos contra condenação
Imagem - Saiba quais são as penas dos aliados de Bolsonaro que também foram condenados pelo STF

Saiba quais são as penas dos aliados de Bolsonaro que também foram condenados pelo STF

MAIS LIDAS

Imagem - Secretaria Municipal de Saúde lança concurso com salários de até R$ 7.764,48
01

Secretaria Municipal de Saúde lança concurso com salários de até R$ 7.764,48

Imagem - Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro
02

Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro

Imagem - Globo anuncia nova dança das cadeiras no jornalismo e planeja substituir apresentadores
03

Globo anuncia nova dança das cadeiras no jornalismo e planeja substituir apresentadores

Imagem - 5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas
04

5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas