INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

Pastor evangélico é investigado após invadir e destruir centro de Umbanda

Ele foi levado para delegacia, prestou depoimento e foi liberado

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 21:45

Em vídeo, pastor aparece destruindo um Centro de Umbanda Crédito: Reprodução/ g1 Rondônia

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um pastor aparece destruindo um centro de Umbanda. As imagens foram registradas na última quarta-feira (17), na cidade de São Francisco do Guaporé, em Rondônia. O homem prestou depoimento e foi liberado pela polícia.

Pastor invade centro de Umbanda e destrói objetos sagrados em RO pic.twitter.com/Hn9bgN6mNB — Felipe Mota (@portaldomota_) December 19, 2025

Segundo informações do g1, após chegar ao local com uma Bíblia, o pastor teria feito uma oração e começado a destruir objetos sagrados. Ele foi identificado como Antônio Muniz, pastor evangélico.

Ao portal, o pai de santo responsável pelo espaço, Alécio dos Santos, afirmou que, apesar das tentativas, não houve diálogo com o suspeito, sendo necessário acionar a Polícia Militar para contê-lo.