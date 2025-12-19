Pastor evangélico é investigado após invadir e destruir centro de Umbanda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 21:45
Em um vídeo que circula nas redes sociais, um pastor aparece destruindo um centro de Umbanda. As imagens foram registradas na última quarta-feira (17), na cidade de São Francisco do Guaporé, em Rondônia. O homem prestou depoimento e foi liberado pela polícia.
Segundo informações do g1, após chegar ao local com uma Bíblia, o pastor teria feito uma oração e começado a destruir objetos sagrados. Ele foi identificado como Antônio Muniz, pastor evangélico.
Ao portal, o pai de santo responsável pelo espaço, Alécio dos Santos, afirmou que, apesar das tentativas, não houve diálogo com o suspeito, sendo necessário acionar a Polícia Militar para contê-lo.
O pastor foi conduzido à delegacia local, onde foi ouvido e liberado. O caso é investigado como intolerância religiosa.