Hugo Motta revela que votação sobre a escala 6x1 só deve acontecer em maio

O presidente da Câmara apontou os trâmites da Casa como justificativas para a previsão

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 20:41

Hugo Motta
Hugo Motta Crédito: Lula Marques/Agência Brasil

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), estabeleceu um cronograma para a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que visa extinguir a jornada de trabalho 6x1, prevendo que o texto chegue ao plenário em maio de 2026. A admissibilidade deve tramitar na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) em março, seguida pela criação de uma comissão especial em abril. As informações foram dadas durante a entrevista para o Metropoles.

Motta comparou a proposta a grandes marcos de direitos sociais no Brasil. "Quando a Lei Áurea foi instituída, se dizia que era impossível o mundo funcionar sem escravidão. Quando Getúlio Vargas decidiu criar a carteira de trabalho, se dizia que acabaria com a produtividade do Brasil”, afirmou o parlamentar.

O presidente da Casa defendeu que o papel dos políticos é "olhar o jogo de cima", sem se deixar contaminar por lobbies ou interesses particulares.

Motta adotou uma postura mais cautelosa em outras pautas. Ele descartou a retomada da discussão sobre a anistia aos condenados pelo 8 de janeiro para este ano e afirmou que não há previsão para analisar o veto presidencial à dosimetria das penas.

