RIO DE JANEIRO

Grupo armado invade hospital para matar paciente baleado horas antes

Ele estava em outra ala e conseguiu escapar

Carol Neves

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 10:29

Homens armados invadiram hospital Crédito: Reprodução

O Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro (RJ), foi invadido por oito homens encapuzados e armados durante a madrugada da quinta-feira (18). Testemunhas relataram que um dos invasores usava uniforme da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE), da Polícia Civil.

Segundo informações da TV Globo, o grupo entrou pela área de estacionamento após render seguranças e procurava um paciente baleado com nove tiros, apontado como testemunha de crimes. Eles seguiram até o centro cirúrgico, mas o alvo estava internado na enfermaria. Não houve feridos.

Grupo armado invade hospital 1 de 4

A Secretaria de Saúde informou que a ação interrompeu o funcionamento de setores importantes da unidade. "Pacientes graves sendo atendidos no CTI e operações estavam acontecendo no momento, profissionais estavam fazendo transporte de bolsas de sangue e foram impedidos de fazer esse trabalho", explicou o secretário Daniel Soranz.

Segundo a polícia, além da invasão ao hospital, os criminosos destruíram a casa do paciente, que segue sob custódia e deve ser transferido.