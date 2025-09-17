Sozinha, Ivete Sangalo caminha no Campo Grande e compartilha momento com fãs

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 23:39
A cantora Ivete Sangalo aproveitou a noite desta quarta-feira (17) para fazer uma caminhada na Praça do Campo Grande, em Salvador, e registrou o momento nos stories de seu Instagram. De forma descontraída, a artista comentou que saiu para espairecer e convidou os seguidores para acompanhá-la no passeio. “Estou aqui dando um rolê no Campo Grande. Vim dar uma caminhada para espairecer a mente. Uma noite de vento, só de boa na lagoa. Acho que vou tomar um sorvete ali. Querem ir comigo?”, brincou.
Ivete revelou ainda que costuma sair sozinha de vez em quando, mesmo sendo uma figura pública bastante acompanhada pelos fãs. “Às vezes eu saio assim sozinha. Tudo que eu faço tem que ter alguém do lado, gosto não. Gosto do povo que anda comigo, mas gosto de andar assim também às vezes”, afirmou. Logo depois, a cantora mostrou imagens da praça, que fica próxima à sua casa, praticamente vazia, e encerrou desejando uma boa noite aos seguidores.
Desta vez, Ivete passou despercebida, mas em 2012 foi flagrada por uma estudante andando de ônibus por Salvador. Ela chegou a tirar uma foto da cantora, que passeava à noite no Corredor da Vitória, em um coletivo praticamente vazio. Em 2014 Ivete também surpreendeu os fãs ao compartilhar em seu Facebook uma foto feita durante a madrugada, em Salvador. A artista apareceu sentada na balaustrada, com o Farol da Barra iluminado ao fundo.