Ivete reencontra Mariah Carey no camarim do The Town: 'Minha melhor amiga'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Alô Alô Bahia
Publicado em 14 de setembro de 2025 às 19:57
Em um vídeo compartilhado em seu perfil nas redes sociais, Ivete Sangalo compartilhou um momento descontraído com a cantora americana Mariah Carey. As duas estavam no camarim do The Town, festival de música que ocorre em São Paulo. O registro é da noite do último sábado (13).
Após encerrar seu show no festival, Veveta foi direto ao camarim de Mariah Carey, headliner da noite no Palco Skyline, para cumprimentar a diva pop. No vídeo a baiana aparece ao lado do filho, Marcelo, de 15 anos, conversando com a cantora americana. “Fui dar beijo e desejar bom show pra minha melhor amiga, sim! Besties”, escreveu Ivete na legenda.
Ivete Sangalo no The Town
A amizade entre as duas é de longa data. Na semana passada, Ivete relembrou no Instagram como conheceu Mariah, em 1999, com ajuda da rainha Xuxa. Na época, a apresentadora contou à Veveta em qual local a estrela americana estaria hospedada durante uma passagem pelo Brasil. A musa baiana foi até lá e acabou presenteada com uma blusa da cantora.
“Aí Xuxa falou: ‘Mariah, essa é a Ivete, maior cantora brasileira que existe’. Fomos para o quarto trocar a roupa de Mariah e tinham oito malas… Mariah humilhou a gente, amor! Ela me viu com aquele olhinho de ‘pobre menina’ e me deu um lookinho”, relembrou Ivete.
Marcelinho também aproveitou para tietar Mariah. Ele foi aos bastidores junto com a mãe, onde posou com a cantora e compartilhou o clique nas redes sociais, acompanhado de um emoji de coração.