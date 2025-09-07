MOMENTO LINDO

Silvana Aquino, do Calcinha Preta, chora ao cantar com Ivete Sangalo em festival; assista

Os fãs também se emocionaram com a cena e celebraram a união das duas cantoras

7 de setembro de 2025

Silvana Aquino, um das vocalistas do Calcinha Preta, e Ivete Sangalo. Crédito: Reprodução/Instagram

Silvana Aquino, um das vocalistas do Calcinha Preta, não conteve as lágrimas na noite deste sábado (6), durante o Festival Sou Manaus, ao realizar um dos seus grandes sonhos: cantar com Ivete Sangalo. Na ocasião, as duas dividiram os vocais na música “Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim”, um dos clássicos na voz da baiana.

Em seu perfil do Instagram, Silvana compartilhou o momento com Ivete e agradeceu pelo carinho. “Eu não tenho palavras pra descrever o que senti ao dividir esse palco com você. Cantar ao seu lado foi viver um sonho que vou guardar no coração pra sempre“, iniciou.

“Veveta, obrigada por tanto carinho e energia. Você é inspiração e luz. Hoje o forró e o axé se abraçaram e eu vivi um dos momentos mais lindos de minha vida. Com todo meu respeito e admiração: Axé, você é gigante! Te amo viu”, completou.