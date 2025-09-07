Acesse sua conta
Silvana Aquino, do Calcinha Preta, chora ao cantar com Ivete Sangalo em festival; assista

Os fãs também se emocionaram com a cena e celebraram a união das duas cantoras

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 19:05

Silvana Aquino, um das vocalistas do Calcinha Preta, e Ivete Sangalo. Crédito: Reprodução/Instagram

Silvana Aquino, um das vocalistas do Calcinha Preta, não conteve as lágrimas na noite deste sábado (6), durante o Festival Sou Manaus, ao realizar um dos seus grandes sonhos: cantar com Ivete Sangalo. Na ocasião, as duas dividiram os vocais na música “Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim”, um dos clássicos na voz da baiana.

Em seu perfil do Instagram, Silvana compartilhou o momento com Ivete e agradeceu pelo carinho. “Eu não tenho palavras pra descrever o que senti ao dividir esse palco com você. Cantar ao seu lado foi viver um sonho que vou guardar no coração pra sempre“, iniciou.

“Veveta, obrigada por tanto carinho e energia. Você é inspiração e luz. Hoje o forró e o axé se abraçaram e eu vivi um dos momentos mais lindos de minha vida. Com todo meu respeito e admiração: Axé, você é gigante! Te amo viu”, completou.

Nas redes sociais, os fãs também se emocionaram com a cena e celebraram a união das duas potências nordestinas. “Que cena linda demais! Ver esse encontro da Ivete Sangalo e da Silvania Aquino, sabendo o quanto ela é fã e o quanto ela já externalizou essa vontade de cantar junto”, disse.

