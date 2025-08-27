Acesse sua conta
Bruno Gagliasso explica por que casal de amigos está na sua lua de mel com Giovanna Ewbank

Os famosos renovaram votos recentemente e estão na Itália com Léo Fuchs e o namorado dele

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 20:51

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank estão em lua de mel na Sardenha, na Itália
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank estão em lua de mel na Sardenha, na Itália

Após realizarem uma linda cerimônia de renovação de votos no interior do Rio de Janeiro, o ator Bruno Gagliasso, de 43 anos, e a apresentadora Giovanna Ewbank, de 38, estão em lua de mel pela Itália. O destino escolhido foi a ilha paradisíaca de Sardenha, mas um detalhe chamou a atenção: o influenciador Léo Fuchs e o namorado dele estão nos passeios e no hotel com o casal. O motivo da lua de mel em "grupão" começou a ser especulados nas redes e, então, Gagliasso resolveu explicar tudo. 

De forma bem humorada, o famoso responde a um post no Instagram sobre o assunto e disse que verdade ele e esposa que "invadiram" a viagem romântica que Léo planejou para pedir o namorado, Gustavo Oliveira, em casamento. "Nós que invadimos o noivado deles", declarou Bruno, com emojis de coração e foguinho.

