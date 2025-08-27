UAI...

Bruno Gagliasso explica por que casal de amigos está na sua lua de mel com Giovanna Ewbank

Os famosos renovaram votos recentemente e estão na Itália com Léo Fuchs e o namorado dele

27 de agosto de 2025

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank estão em lua de mel na Sardenha, na Itália Crédito: Reprodução / Instagram

Após realizarem uma linda cerimônia de renovação de votos no interior do Rio de Janeiro, o ator Bruno Gagliasso, de 43 anos, e a apresentadora Giovanna Ewbank, de 38, estão em lua de mel pela Itália. O destino escolhido foi a ilha paradisíaca de Sardenha, mas um detalhe chamou a atenção: o influenciador Léo Fuchs e o namorado dele estão nos passeios e no hotel com o casal. O motivo da lua de mel em "grupão" começou a ser especulados nas redes e, então, Gagliasso resolveu explicar tudo.

De forma bem humorada, o famoso responde a um post no Instagram sobre o assunto e disse que verdade ele e esposa que "invadiram" a viagem romântica que Léo planejou para pedir o namorado, Gustavo Oliveira, em casamento. "Nós que invadimos o noivado deles", declarou Bruno, com emojis de coração e foguinho.

Giovanna Ewbank divulgou um álbum de fotos da viagem com imagens pela ilha de águas azul turquesa envolvo por rochas. "E a lua de mel veio aí, hein. Quem disse que vínhamos à Sardenha, acertou!!! Agora me diz o que é esse azul desse mar? Impossível não se apaixonar, né??? Que lindo! Te amo", escreveu Gio. Bruno brincou nos comentários: "Seu fotografo é maravilhoso! Te amo!".