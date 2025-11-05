ASTROLOGIA

Anjo da Cura surge para 4 signos nesta quarta-feira (5): ansiedade, dor e esgotamento vão embora, é tempo de paz e alívio

É tempo de soltar o que dói, fortalecer o corpo e confiar que a vida está conduzindo cada passo com sabedoria.

Fernanda Varela

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 09:38

Nesta quarta-feira (5), o Anjo da Cura se manifesta com uma energia intensa e acolhedora, capaz de restaurar o equilíbrio físico, emocional e espiritual. Depois de dias de ansiedade, dúvidas e esgotamento, quatro signos sentirão o peso do corpo e da alma ficando mais leves. A presença desse anjo anuncia uma nova fase, marcada pela serenidade, pela retomada da fé e pelo cuidado consigo mesmo.

Câncer

Os cancerianos recebem uma bênção especial do Anjo da Cura. Nos últimos tempos, o emocional esteve abalado e o coração, cansado de se doar demais. Agora, esse signo começa a sentir a alma se reequilibrar. A energia angelical estimula o perdão, a libertação de mágoas e o fortalecimento interior. Cuidar do corpo e das emoções será fundamental nos próximos dias. Pequenos gestos de autocuidado, como dormir melhor, respirar fundo e se cercar de boas companhias, farão toda a diferença.

Virgem

O Anjo da Cura atua de forma direta sobre a mente virginiana, trazendo calma e clareza. A inquietação e o excesso de autocobrança cedem espaço a uma sensação de paz e aceitação. Virgem entende que não é preciso controlar tudo e que cuidar da própria saúde é tão importante quanto resolver pendências externas. Este é o momento ideal para desacelerar, descansar e se reconectar com o que realmente importa.

Escorpião

Para Escorpião, o Anjo da Cura vem dissolvendo feridas antigas e suavizando o peso do passado. Esse signo, tão intenso e profundo, começará a se libertar de lembranças e sentimentos que ainda o prendiam. A energia favorece reconciliações, terapias e rituais de limpeza espiritual. É hora de fechar ciclos com gratidão e abrir espaço para o novo. O corpo também responde a essa vibração, especialmente em questões ligadas ao sono e à imunidade.

Peixes

Peixes entra em um período de cura energética e emocional. O Anjo da Cura age no campo da fé e da intuição, ajudando o pisciano a encontrar força onde antes havia cansaço. Essa energia favorece a esperança, o amor e o contato com o sagrado. Práticas como oração, meditação e contato com a água trarão grande alívio. Este é um momento de recomeço e de renovação espiritual.

A energia do Anjo da Cura