TAROT CIGANO

Carta do Baralho Cigano desta quarta (5 de novembro) é A Chave: chegou a hora de romper laços e encarar os términos

No amor, o dia favorece reconciliações e diálogos sinceros

Fernanda Varela

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 00:15

Baralho cigano Crédito: Shutterstock

A energia da Chave domina o baralho cigano desta quarta-feira, indicando um dia de decisões importantes, abertura de portas e libertação de situações que pareciam travadas.

A carta 33 simboliza respostas, clareza e poder de escolha. Ela anuncia que o momento de agir chegou e que a solução que você buscava está próxima. A Chave representa o domínio sobre o próprio destino e o rompimento de barreiras emocionais, profissionais ou espirituais.

Baralho cigano 1 de 13

No amor, o dia favorece reconciliações e diálogos sinceros. É hora de abrir o coração, resolver mal-entendidos e permitir que a verdade restabeleça o equilíbrio. Nos negócios, a carta indica boas oportunidades, contratos vantajosos e decisões que podem impulsionar o futuro.

Espiritualmente, a Chave é um sinal de libertação interior. Ela mostra que você está pronto para virar a página, encerrar ciclos e seguir com confiança.