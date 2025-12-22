LIBERDADE CRIATIVA

Palo, Samba e mais: relembre os nomes mais inusitados dos filhos de famosos

Algumas celebridades saíram do convencional ao registrar os descendentes

Elis Freire

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 21:30

Filho de Mariana Rios e filho de Seu Jorge Crédito: Reprodução

A atriz Mariana Rios anunciou o nascimento do filho Palo nesta segunda-feira (22). Desde que revelou como o seu primeiro filho com o empresário Juca Diniz se chamaria, ela foi alvo de inúmeras críticas na internet e gerou estranhamento pela escolha. “É um nome de origem espanhola, que quer dizer força, resistência, resiliência. Simbolizado pelo tronco, árvores. É aquele que cresce olhando sempre para o alto, para cima. E dá fruto, e cria raízes”, explicou Mariana, ao programa "Saia Justa" do GNT.

A global não foi a primeira famosa a escolher um nome insultado para o filho. Relembre outros famosos que ousaram ao registrar seus descendentes:

Samba

Seu Jorge batizou seu filho caçula de Samba. “Foi uma felicidade poder batizar meu filho com o nome Samba. Não é o primeiro samba do Brasil, mas é o primeiro brasileiro Samba deste país”, comentou o cantor, que enfrentou dificuldade do cartório para registrar o menino. Ele também é pai de Flor, Luz e Maria.

Karina Barbieri, Seu Jorge e Samba Crédito: Reprodução/Instagram

Anja

Anja Louise, esse é o nome da top Alessandra Ambrosio. A menina é fruto do relacionamento que a modelo teve com o empresário norte-americano Jamie Mazur. A brasileira foi uma angel da Victoria’s Secret, e fãs apontaram uma referência a isso.

Zuri

Ludmilla e Brunna Gonçalves optaram por chamar a filha de Zuri. “Zuri é um nome de origem africana, mais especificamente do idioma suaíli, que é amplamente falado na região da África Oriental”, explicou a equipe da artista. No suaíli, Zuri significa “bela” ou “bonita”.

Ludmilla e Brunna Gonçalves mostraram o rosto de Zuri Crédito: Reprodução

Zuza

Rafa Kalimann e Nattan esperam a primeira filha e eles também viraram assunto nas redes sociais ao anunciarem o nome. O casal escolheu Zuza como uma homenagem à avó do cantor, que faleceu recentemente. Ela chamava Josefina, mas tinha Zuza como apelido.

Casal espera a primeira filha, Zuza Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Ilha