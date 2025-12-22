Vini Jr. impressiona web ao exibir viagem com Virginia para Dubai: '24h'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 20:37
Vini Jr. compartilhou com o público nesta segunda-feira (22) registros da sua viagem romântica com Virgínia Fonseca para os Emirados Árabes Unidos. Na sequência de fotos, o jogador e a influenciadora aparecem em clima de romance aproveitando passeios especiais em Dubai. A viagem impressionou por ter durado apenas 24h, uma espécie de "passeio luxuoso de domingo".
Em um dos cliques, Virginia aparece aparece usando um boné do namorado na cabeça e o casal também posou juntos em um espelho. Outras imagens mostram o mar de arranha-céus, que são a marca da cidade, as ruas com carros luxuosos e uma linda vista para o mar azul-claro.
Vini Jr. e Virginia Fonseca em Dubai
"24h in Dubai", escreveu o atacante do Real Madrid.
Virginia Fonseca revelou que não vai passar o Natal com os três filhos, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1. A influenciadora contou que fez um acordo com o ex-marido, Zé Felipe, e conciliou as festas de fim de ano com a agenda do cantor. Segundo a apresentadora do Sabadou, do SBT, as três crianças vão passar o Natal com o pai e ela irá comemorar a data com o namorado, Vini Jr.