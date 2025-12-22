Acesse sua conta
Vini Jr. impressiona web ao exibir viagem com Virginia para Dubai: '24h'

Casal de famosos curtiu o domingo no famosa cidade dos Emirados Árabes

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 20:37

Vini e Virginia passaram o domingo em Dubai
Vini e Virginia passaram o domingo em Dubai Crédito: Reprodução / Instagram

Vini Jr. compartilhou com o público nesta segunda-feira (22) registros da sua viagem romântica com Virgínia Fonseca para os Emirados Árabes Unidos. Na sequência de fotos, o jogador e a influenciadora aparecem em clima de romance aproveitando passeios especiais em Dubai. A viagem impressionou por ter durado apenas 24h, uma espécie de "passeio luxuoso de domingo". 

Em um dos cliques, Virginia aparece aparece usando um boné do namorado na cabeça e o casal também posou juntos em um espelho. Outras imagens mostram o mar de arranha-céus, que são a marca da cidade, as ruas com carros luxuosos e uma linda vista para o mar azul-claro. 

Vini Jr. e Virginia Fonseca em Dubai




"24h in Dubai", escreveu o atacante do Real Madrid.

Planos para o natal

Virginia Fonseca revelou que não vai passar o Natal com os três filhos, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1. A influenciadora contou que fez um acordo com o ex-marido, Zé Felipe, e conciliou as festas de fim de ano com a agenda do cantor. Segundo a apresentadora do Sabadou, do SBT, as três crianças vão passar o Natal com o pai e ela irá comemorar a data com o namorado, Vini Jr.

