Vini Jr. impressiona web ao exibir viagem com Virginia para Dubai: '24h'

Casal de famosos curtiu o domingo no famosa cidade dos Emirados Árabes

Elis Freire

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 20:37

Vini e Virginia passaram o domingo em Dubai Crédito: Reprodução / Instagram

Vini Jr. compartilhou com o público nesta segunda-feira (22) registros da sua viagem romântica com Virgínia Fonseca para os Emirados Árabes Unidos. Na sequência de fotos, o jogador e a influenciadora aparecem em clima de romance aproveitando passeios especiais em Dubai. A viagem impressionou por ter durado apenas 24h, uma espécie de "passeio luxuoso de domingo".

Em um dos cliques, Virginia aparece aparece usando um boné do namorado na cabeça e o casal também posou juntos em um espelho. Outras imagens mostram o mar de arranha-céus, que são a marca da cidade, as ruas com carros luxuosos e uma linda vista para o mar azul-claro.

"24h in Dubai", escreveu o atacante do Real Madrid.

