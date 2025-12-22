ASTROLOGIA

Sentimentos intensos: Alguns signos encaram verdades difíceis de lidar hoje (22 de dezembro)

Lua poderosa ativa desapegos e transformações emocionais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 21:21

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Apesar do tom racional de Aquário, este não é um dia frio emocionalmente. Pelo contrário: Plutão intensifica tudo o que foi reprimido. Pensamentos recorrentes, lembranças e sensações difíceis podem emergir sem aviso.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

A diferença é que, agora, você tem mais clareza para entender o porquê dessas emoções. Não se trata de drama, mas de consciência. Algo dentro de você pede mudança e não dá mais para fingir que não escuta.

O drink que combina com cada signo 1 de 12

O dia favorece terapia, escrita, conversas profundas e decisões silenciosas. Nem tudo precisa ser anunciado. Às vezes, a transformação acontece no íntimo.