Sentimentos intensos: Alguns signos encaram verdades difíceis de lidar hoje (22 de dezembro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 21:21
Apesar do tom racional de Aquário, este não é um dia frio emocionalmente. Pelo contrário: Plutão intensifica tudo o que foi reprimido. Pensamentos recorrentes, lembranças e sensações difíceis podem emergir sem aviso.
A diferença é que, agora, você tem mais clareza para entender o porquê dessas emoções. Não se trata de drama, mas de consciência. Algo dentro de você pede mudança e não dá mais para fingir que não escuta.
O dia favorece terapia, escrita, conversas profundas e decisões silenciosas. Nem tudo precisa ser anunciado. Às vezes, a transformação acontece no íntimo.
Permita-se sentir, mas não se prenda ao passado. O céu de hoje não quer sofrimento, quer libertação.