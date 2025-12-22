Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sentimentos intensos: Alguns signos encaram verdades difíceis de lidar hoje (22 de dezembro)

Lua poderosa ativa desapegos e transformações emocionais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 21:21

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Apesar do tom racional de Aquário, este não é um dia frio emocionalmente. Pelo contrário: Plutão intensifica tudo o que foi reprimido. Pensamentos recorrentes, lembranças e sensações difíceis podem emergir sem aviso.

Leia mais

Imagem - Show de MC Daniel é cancelado no Réveillon de Fernando de Noronha após 'repercussões recentes'

Show de MC Daniel é cancelado no Réveillon de Fernando de Noronha após 'repercussões recentes'

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (22) favorecem conquistas

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (22) favorecem conquistas

Imagem - Golpe, vingança e crime: veja o que acontece em 'Êta Mundo Melhor!' nesta semana (22 a 27 de dezembro)

Golpe, vingança e crime: veja o que acontece em 'Êta Mundo Melhor!' nesta semana (22 a 27 de dezembro)

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

A diferença é que, agora, você tem mais clareza para entender o porquê dessas emoções. Não se trata de drama, mas de consciência. Algo dentro de você pede mudança e não dá mais para fingir que não escuta.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

O dia favorece terapia, escrita, conversas profundas e decisões silenciosas. Nem tudo precisa ser anunciado. Às vezes, a transformação acontece no íntimo.

Permita-se sentir, mas não se prenda ao passado. O céu de hoje não quer sofrimento, quer libertação.

Leia mais

Imagem - Qual cor usar no réveillon? Numerologia indica tons que podem atrair boas energias para 2026

Qual cor usar no réveillon? Numerologia indica tons que podem atrair boas energias para 2026

Imagem - Azar, melancolia e tristeza: saiba quais cores de calcinha evitar no Réveillon

Azar, melancolia e tristeza: saiba quais cores de calcinha evitar no Réveillon

Imagem - Réveillon em Salvador: confira programação completa do Festival Virada 2026

Réveillon em Salvador: confira programação completa do Festival Virada 2026

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Anjo da Sorte decide agir e muda completamente o dia de três signos nesta segunda-feira (22 de dezembro)

Áries, Capricórnio, Aquário e Peixes recebem uma resposta clara do universo hoje (22 de dezembro)

3 signos atraem sucesso financeiro ao longo desta semana (de 22 a 28 de dezembro)

Carta A Justiça traz decisões racionais e ajustes importantes para os signos nesta segunda-feira (22 de dezembro)

Cor e número da sorte desta segunda-feira (22 de dezembro): o dia flui com clareza e decisões certeiras

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte Anjo

Mais recentes

Imagem - Palo, Samba e mais: relembre os nomes mais inusitados dos filhos de famosos

Palo, Samba e mais: relembre os nomes mais inusitados dos filhos de famosos
Imagem - Ryan vai ficar pobre em Dona de Mim? Saiba desfecho do personagem

Ryan vai ficar pobre em Dona de Mim? Saiba desfecho do personagem
Imagem - Vini Jr. impressiona web ao exibir viagem com Virginia para Dubai: '24h'

Vini Jr. impressiona web ao exibir viagem com Virginia para Dubai: '24h'

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda orienta 3 signos nesta segunda (22 de dezembro): desacelere o ritmo e preste atenção aos sinais sutis que vêm do coração
01

Anjo da Guarda orienta 3 signos nesta segunda (22 de dezembro): desacelere o ritmo e preste atenção aos sinais sutis que vêm do coração

Imagem - Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco
02

Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco

Imagem - Sesab abre vagas para processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil
03

Sesab abre vagas para processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil

Imagem - Vai chover no Natal? Confira previsão do tempo para o feriado em Salvador
04

Vai chover no Natal? Confira previsão do tempo para o feriado em Salvador