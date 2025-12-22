Acesse sua conta
Show de MC Daniel é cancelado no Réveillon de Fernando de Noronha após 'repercussões recentes'

Administração da ilha anunciou a decisão nas redes sociais e citou princípios de responsabilidade social

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 07:49

Fotógrafa acusa MC Daniel de agressividade e falta de pagamento após parto
MC Daniel  Crédito: Reprodução/Instagram

A virada do ano em Fernando de Noronha terá uma mudança importante na programação. O show de MC Daniel, que estava previsto para acontecer no dia 31 de dezembro, foi oficialmente cancelado pela Administração da Ilha. O anúncio foi feito no último sábado (21), por meio de uma nota publicada no Instagram oficial do arquipélago.

Sem entrar em detalhes específicos, o comunicado afirma que a decisão foi tomada devido a “repercussões recentes” envolvendo o artista, consideradas incompatíveis com os valores do evento. Segundo a administração, o Réveillon de Noronha preza por princípios como responsabilidade social, diversidade, convivência harmoniosa e espírito de renovação. pontos que pesaram na exclusão da atração da programação.

O cancelamento ocorre em meio a uma onda de críticas nas redes sociais direcionadas ao funkeiro. Nos últimos dias, MC Daniel esteve no centro de uma polêmica após sua ex-namorada, Lorena Maria, afirmar publicamente que foi traída durante a gravidez. A repercussão foi imediata e gerou forte mobilização.

Antes mesmo do anúncio oficial, publicações da Administração da Ilha já vinham sendo tomadas por comentários de moradores e turistas pedindo a retirada do cantor do evento. Alguns internautas chegaram a sugerir protestos simbólicos durante o show, o que aumentou a pressão pública pela decisão.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

MC Daniel faz grave acusação contra Lorena Maria: 'Apareceu grávida'

Lorena Maria expõe prints de MC Daniel com amante e desmente empresários do cantor

MC Daniel perde 200 mil seguidores após Lorena Maria expor traição durante gravidez

Lorena Maia abre o jogo sobre polêmica com MC Daniel na Justiça envolvendo pensão do filho

'Não era Anitta?': Entenda polêmica envolvendo madrinha do filho de MC Daniel e Lorena Maria

MC Daniel se apresentaria gratuitamente no Porto de Santo Antônio, um dos pontos mais tradicionais da festa de Ano-Novo em Noronha. Até o momento, nenhum artista foi anunciado como substituto. A programação do dia 31 segue mantida com apresentações de Silva, San, Nego Noronha e Deb Lima.

O cantor ainda não se manifestou oficialmente sobre o cancelamento. O espaço segue aberto para posicionamento.

