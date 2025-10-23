Acesse sua conta
Lorena Maia abre o jogo sobre polêmica com MC Daniel na Justiça envolvendo pensão do filho

Influenciadora expôs que artista arca com despesas após muita insistência

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 19:44

MC Daniel também se posicionou sobre situação envolvendo o filho
MC Daniel também se posicionou sobre situação envolvendo o filho

Nesta quinta-feira (23), a influenciadora Lorena Maia usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre sua versão sobre a disputa judicial com MC Daniel, pai de seu filho, Rás, de apenas 5 meses.

No texto, a influenciadora relata a falta de compromisso de MC Daniel com o custeio das despesas do filho, e que tem “dado conta” da maternidade e do puerpério sozinha. No entanto, o entrave começou quando Lorena decidiu acionar a Justiça para tentar resolver o caso.

Através do relato publicado nos stories do Instagram, a influenciadora relatou que a “única coisa que pediu para o MC Daniel” foi que ele pagasse o serviço de uma babá para que conseguisse lidar com a criação do filho. O artista também alugou uma casa para que ela morasse com o filho.

“Ele começou a pagar a babá há 3 meses porque foi a única coisa que pedi”, disse a influenciadora que salientou que concordou com a situação por causa de um “acordo verbal”.

“Enviamos uma minuta de acordo pedindo apenas o motorista de vez em quando e um segurança para quando eu precisasse levar Rás para as consultas ou passear com ele e foi negado. Além de querer diminuir o valor do que ele paga diretamente nas duas coisas que paga pro filho”, explicou a influenciadora.

Além disso, Lorena chegou a desmentir o MC, após ele ter dito que tinha tentado oficializar a situação anteriormente. Em uma foto em que exibe que a data de oficialização foi nesta quarta-feira (22), o que torna a fala de MC Daniel incongruente. “Quem ama o fruto, não machuca a árvore”, completou no texto.

O que diz MC Daniel

MC Daniel se manifestou através de sua assessoria, de acordo com o jornal O Globo. Ele negou qualquer irregularidade no cumprimento de suas responsabilidades como pai.

O comunicado diz que o músico arca de maneira integral com as despesas de Rás, o que inclui aluguel da residência onde vivem Lorena e o filho, os custos com babás, plano de saúde, passagens aéreas e gastos adicionais durante o período em que a criança permanece com ele, em São Paulo.

A nota ainda diz que Daniel desembolsa mais de R$ 38 mil mensais para cobrir todas as demandas mencionadas. A defesa do cantor ainda reforçou que existe um acordo verbal entre as partes.

O comunicado ainda pede cautela quanto à exposição pública do filho do ex-casal, já que se trata de um caso que envolve um menor de idade.

