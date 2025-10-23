ENTENDA

Lorena Maia abre o jogo sobre polêmica com MC Daniel na Justiça envolvendo pensão do filho

Influenciadora expôs que artista arca com despesas após muita insistência

Felipe Sena

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 19:44

MC Daniel também se posicionou sobre situação envolvendo o filho

Nesta quinta-feira (23), a influenciadora Lorena Maia usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre sua versão sobre a disputa judicial com MC Daniel, pai de seu filho, Rás, de apenas 5 meses.

No texto, a influenciadora relata a falta de compromisso de MC Daniel com o custeio das despesas do filho, e que tem “dado conta” da maternidade e do puerpério sozinha. No entanto, o entrave começou quando Lorena decidiu acionar a Justiça para tentar resolver o caso.

Através do relato publicado nos stories do Instagram, a influenciadora relatou que a “única coisa que pediu para o MC Daniel” foi que ele pagasse o serviço de uma babá para que conseguisse lidar com a criação do filho. O artista também alugou uma casa para que ela morasse com o filho.

“Ele começou a pagar a babá há 3 meses porque foi a única coisa que pedi”, disse a influenciadora que salientou que concordou com a situação por causa de um “acordo verbal”.

“Enviamos uma minuta de acordo pedindo apenas o motorista de vez em quando e um segurança para quando eu precisasse levar Rás para as consultas ou passear com ele e foi negado. Além de querer diminuir o valor do que ele paga diretamente nas duas coisas que paga pro filho”, explicou a influenciadora.

Além disso, Lorena chegou a desmentir o MC, após ele ter dito que tinha tentado oficializar a situação anteriormente. Em uma foto em que exibe que a data de oficialização foi nesta quarta-feira (22), o que torna a fala de MC Daniel incongruente. “Quem ama o fruto, não machuca a árvore”, completou no texto.

O que diz MC Daniel

MC Daniel se manifestou através de sua assessoria, de acordo com o jornal O Globo. Ele negou qualquer irregularidade no cumprimento de suas responsabilidades como pai.

O comunicado diz que o músico arca de maneira integral com as despesas de Rás, o que inclui aluguel da residência onde vivem Lorena e o filho, os custos com babás, plano de saúde, passagens aéreas e gastos adicionais durante o período em que a criança permanece com ele, em São Paulo.

A nota ainda diz que Daniel desembolsa mais de R$ 38 mil mensais para cobrir todas as demandas mencionadas. A defesa do cantor ainda reforçou que existe um acordo verbal entre as partes.