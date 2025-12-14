Acesse sua conta
MC Daniel perde 200 mil seguidores após Lorena Maria expor traição durante gravidez

Lorena Maia usou as redes sociais para desabafar sobre sofrimento durante puerpério

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 11:53

MC Daniel, de 26 anos, perdeu cerca de 200 mil seguidores no Instagram em menos de 24 horas após a ex-namorada, Lorena Maria, expor ter sido traída durante a gravidez, na última semana. O funkeiro tinha 19,1 milhões de seguidores na última sexta-feira (12), no entanto após a repercussão o número caiu para 18,9 milhões.

Lorena usou os Stories do Instagram para fazer um desabafo. "Você foi ao programa da Tata Werneck e em vários outros programas dizer que nunca traiu ninguém, que não trai. Mas vou deixar um print aqui de quando eu estava grávida e você se relacionava sexualmente, pessoalmente, com várias mulheres", declarou a mãe de Rás, 10 meses.

Ela ainda declarou que o cantor era machista e comparava seu corpo com o de outras mulheres durante o puerpério. Além disso, revelou que sofreu perseguição e tentativas de difamação. "Esse homem não me deixa em paz. Esse homem fala mal de mim para todo mundo, tenta me queimar com todo mundo, falando coisas absurdas sobre mim para os outros", desabafou a influenciadora.

"A pessoa jogava na minha cara até a violência doméstica que eu sofri na minha primeira relação séria. Isso é o que um narcisista faz: tenta manter a pessoa presa, sofrendo e calada", refletiu. "Eu tenho que sofrer, ficar doente, calada, ser humilhada, sofrer racismo, acontecer de tudo e ficar calada. Porque, se eu falar um 'a', eu sou a desgramada que quer destruir a carreira da pessoa", disse ainda sobre o tratamento que recebia de familiares do artista.

"Eles querem que a gente fique calada, sofra quieta e proteja a imagem deles. Isso acabou. A gente não vai mais ficar calada. Eu não quero ser lembrada como a mulher que ficou calada", finalizou.

