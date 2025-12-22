Carta A Justiça traz decisões racionais e ajustes importantes para os signos nesta segunda-feira (22 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 06:30
A carta A Justiça rege a energia desta segunda-feira e coloca o foco na responsabilidade e no equilíbrio. O tarot indica um momento favorável para decisões tomadas com clareza, conversas objetivas e acertos necessários, especialmente em situações que pedem maturidade e coerência entre discurso e atitude.
O dia destaca assuntos burocráticos, definições profissionais e acordos que exigem postura firme e racional. A leitura alerta que nada passa despercebido agora. Cada escolha tende a gerar consequências de longo prazo, por isso agir com honestidade e senso de justiça faz toda a diferença.
Tarot
Entre os signos, a influência se manifesta de forma prática. Áries mede melhor suas ações antes de agir. Touro ajusta finanças e compromissos. Gêmeos esclarece mal-entendidos. Câncer busca equilíbrio emocional. Leão assume responsabilidades sem fugir do dever. Virgem organiza pendências e documentos. Libra sente a força da carta de forma intensa e precisa se posicionar. Escorpião encara verdades sem atalhos. Sagitário revê promessas feitas. Capricórnio estrutura planos com visão de futuro. Aquário decide com lógica. Peixes busca coerência interna e alinhamento emocional.