Anjo da Guarda desta quarta (5 de novembro) alerta 3 signos: chega de bolso vazio, dinheiro inesperado e surpresa financeira vão chegar

Veja se você está entre os contemplados

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 00:30

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

A energia desta quarta-feira (5 de novembro) vem acompanhada de prosperidade e oportunidades que chegam sem aviso. Os anjos da guarda anunciam um dia favorável para ganhos, soluções de dívidas e até o recebimento de quantias inesperadas. É o momento de abrir o coração para a abundância e acreditar que o universo recompensa quem vem se esforçando com fé e paciência. Três signos, em especial, estarão em sintonia com essa vibração e poderão sentir de perto as bênçãos da sorte.

Touro

O esforço de Touro começa a dar frutos. Uma quantia que parecia perdida pode ser recuperada, e há boas chances de reconhecimento profissional ou financeiro. O dia favorece acordos, reajustes salariais e até pequenos ganhos que vêm como recompensa por sua dedicação. Este é o momento de confiar mais na sua capacidade de prosperar e manter a calma diante de novos desafios.

Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução

Virgem

A energia do dia traz equilíbrio financeiro e clareza mental para decisões importantes. Uma boa notícia relacionada a dinheiro pode chegar por meio de um projeto antigo, uma venda ou um pagamento atrasado. A orientação espiritual é para que você não se prenda à escassez: quando o pensamento é positivo, a abundância flui.

Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Capricórnio

O dia será de boas surpresas para Capricórnio, especialmente no campo financeiro. Um novo trabalho, parceria ou proposta pode abrir portas para um ciclo de prosperidade. Mesmo que os ganhos pareçam pequenos no início, eles têm potencial de crescer. A proteção espiritual está voltada para quem se mantém firme e acredita que o esforço sincero sempre retorna multiplicado.

Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Mensagem do dia: “A prosperidade não é sorte, é resposta do universo a quem planta com fé.”

