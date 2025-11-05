Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 04:00
A mensagem do dia, nesta quarta-feira (5), chega com serenidade e sabedoria. Deus lembra que cada vida tem seu ritmo e que não há atraso quando se caminha com fé. Comparar-se aos outros é o caminho mais rápido para perder a paz e duvidar da própria jornada.
“O que preparei para você é único. Não olhe para o lado, olhe para cima. Eu estou guiando cada passo, mesmo quando você não entende.”
Veja qual o recado de Deus para você hoje
O recado vem como um convite à confiança e à paciência. Tudo o que é seu chegará no tempo certo, sem necessidade de disputa ou pressa.
A orientação é simples: celebre as pequenas vitórias, agradeça pelo que já tem e siga confiante. A vida floresce quando você confia no que Deus está construindo, mesmo em silêncio.