Universo tem um recado pra você nesta quarta (5 de novembro): confie no processo e pare de se comparar

O recado vem como um convite à confiança e à paciência

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 04:00

Veja qual o recado de Deus para você hoje
Veja qual o recado de Deus para você hoje Crédito: Shutterstock

A mensagem do dia, nesta quarta-feira (5), chega com serenidade e sabedoria. Deus lembra que cada vida tem seu ritmo e que não há atraso quando se caminha com fé. Comparar-se aos outros é o caminho mais rápido para perder a paz e duvidar da própria jornada.

“O que preparei para você é único. Não olhe para o lado, olhe para cima. Eu estou guiando cada passo, mesmo quando você não entende.”

O recado vem como um convite à confiança e à paciência. Tudo o que é seu chegará no tempo certo, sem necessidade de disputa ou pressa.

A orientação é simples: celebre as pequenas vitórias, agradeça pelo que já tem e siga confiante. A vida floresce quando você confia no que Deus está construindo, mesmo em silêncio.

