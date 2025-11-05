FÉ

Universo tem um recado pra você nesta quarta (5 de novembro): confie no processo e pare de se comparar

O recado vem como um convite à confiança e à paciência

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 04:00

Veja qual o recado de Deus para você hoje Crédito: Shutterstock

A mensagem do dia, nesta quarta-feira (5), chega com serenidade e sabedoria. Deus lembra que cada vida tem seu ritmo e que não há atraso quando se caminha com fé. Comparar-se aos outros é o caminho mais rápido para perder a paz e duvidar da própria jornada.

“O que preparei para você é único. Não olhe para o lado, olhe para cima. Eu estou guiando cada passo, mesmo quando você não entende.”

O recado vem como um convite à confiança e à paciência. Tudo o que é seu chegará no tempo certo, sem necessidade de disputa ou pressa.