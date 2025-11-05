ASTROLOGIA

Amor e dinheiro de sobra: veja qual é o signo mais sortudo desta quarta-feira (5 de novembro)

Universo anuncia portas abertas em vários âmbitos da vida

Fernanda Varela

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 04:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

A energia desta quarta-feira (5) está totalmente voltada para Sagitário, que se torna o grande favorito do dia. O signo da expansão e da confiança recebe uma onda de sorte poderosa, abrindo portas em diferentes áreas da vida, especialmente nas finanças e nas relações pessoais.

O momento favorece quem se arrisca e acredita no próprio potencial. Uma oportunidade inesperada pode surgir, e algo que parecia distante começa a se concretizar com rapidez. No trabalho, há chances de reconhecimento, ganhos extras ou um projeto que finalmente deslanchará.

No amor, o universo também sopra ventos favoráveis. Uma conversa sincera pode mudar o rumo de uma relação ou reacender um sentimento que andava adormecido. Sagitário deve seguir o instinto e não duvidar da própria intuição, ela estará afiadíssima hoje.

A sorte está em movimento, e Sagitário é o primeiro a sentir seus efeitos. Um dia perfeito para apostar alto, tomar decisões importantes e celebrar as boas novas que começam a chegar.