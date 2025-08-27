LEGADO NA COZINHA

Saiba quem era integrante do ‘Masterchef Brasil’ e ‘Pesadelo na Cozinha’ que morreu aos 37 anos

Chef morreu em decorrência de um câncer

Felipe Sena

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 20:17

Chef cozinhava prat Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Morreu aos 37 anos nesta terça-feira (26), o chef Rafael Brito, conhecido por participar como cozinheiro do MasterChef Brasil e do Pesadelo na Cozinha.O profissional de 37 anos enfrentava um câncer metastático

Rafael precisou fazer uma cirurgia de emergência um dia antes da morte. O chef era responsável por elaborar pratos e organizar as cozinhas nas gravações dos programas culinários.

Nas redes sociais, pessoas próximas ao chef o homenagearam, como Erick Jacquin, jurado do Masterchef Brasil. “Um amigo, da nossa família da televisão. Uma tristeza enorme. Meus sentimentos a toda a família”, escreveu o também chef. Outro jurado do reality culinário, Henrique Fogaça também comentou na publicação.

Quem era Rafael Brito?

Conhecido por sua trajetória, o chef Rafael Brito se destacou com atuação nos bastidores de programas culinários. Ao lado de nomes como Helena Rizzo, jurada do Masterchef e outros grandes nomes da culinária contemporânea, Rafael abrilhantou as telas da TV.

Nas redes sociais, compartilhava o dia a dia de seu trabalho na TV, através da organização e curadoria apurada que facilitava a rotina de gravações de merchans e dos programas de culinária.