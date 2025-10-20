DECISÕES

Cuidado: veja o que cada signo deve evitar na carreira entre 20/10 e 30/10

Os astros apontam que pode não ser o melhor momento para tomar decisões importantes sobre trabalho

Elis Freire

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 19:31

Signos e trabalho Crédito: FreePik

Os astros mostram aspectos desafiadores na área profissional, que demandam mais atenção, foco e paciência nos próximos 10 dias (entre 20/10 e 30/10). Mercúrio e Marte aumentam tensões, gerando impulsividade, atrasos ou mal-entendidos no trabalho e, para alguns, pode ser não ser o melhor momento de tomar decisões importantes na carreira. Cada signo vai precisar se adaptar, agir com sabedoria e evitar atitudes que atrapalhem na vida profissional.

Os signos no trabalho 1 de 12

Veja o que cada signo deve evitar na carreira entre 20/10 e 30/10:

Áries

A energia de Marte pode deixá-lo impaciente e reativo. Então, evite tomar decisões no calor do momento ou discutir com colegas. A pressa pode causar erros e prejudicar sua imagem profissional. Respire fundo antes de agir.

Touro

O período traz instabilidade e Touro tende a querer manter tudo como está. No entanto, resistir ao novo pode atrasar seu crescimento. Por isso, evite teimosia e apego ao passado, adapte-se e o sucesso virá naturalmente.

Gêmeos

Com Mercúrio tensionado, a comunicação pode sair distorcida. Evite comentários impulsivos ou críticas diretas. Pense antes de falar e priorize a clareza. Afinal, palavras mal colocadas podem gerar mal-entendidos desnecessários.

Câncer

A sensibilidade canceriana fica à flor da pele. Evite dramas, mágoas e preocupações exageradas no ambiente profissional. Foque em resultados e não em emoções. Além disso, separar razão e sentimento será essencial.

Leão

O leonino pode sentir vontade de dominar as situações, mas esse comportamento pode gerar atritos. Então, evite centralizar tarefas ou querer estar sempre certo. Trabalhar em equipe será o segredo do sucesso neste período.

Virgem

A busca pela perfeição pode virar um peso entre 20 e 30/10. Evite autocríticas e cobranças exageradas. Nem tudo precisa ser impecável, afinal, às vezes, o “bom e entregue” vale mais do que o “perfeito e atrasado”.

Libra

Librianos podem enfrentar dilemas profissionais e, por isso, a indecisão tende a crescer. Evite adiar escolhas importantes ou depender da opinião alheia. Por isso, confie na sua intuição e defina prioridades.

Escorpião

O período ativa memórias e emoções antigas. Evite trazer mágoas do passado para o trabalho. Use essa energia para se transformar e evoluir. Foco no futuro e nas metas, não nos ressentimentos.

Sagitário

O entusiasmo sagitariano fica em alta, mas a energia pede cautela. Evite assumir responsabilidades em excesso. Seja realista e entregue o que for possível sem se sobrecarregar.

Capricórnio

Capricornianos podem se cobrar demais e esquecer de descansar. Por isso, evite se sobrecarregar ou negar ajuda. Saber delegar será essencial para manter a produtividade sem perder o equilíbrio.

Aquário

Com tantas ideias, o foco pode se perder. Evite multitarefas e distrações nas redes sociais durante o expediente. Desse modo, se mantenha concentrado em um objetivo por vez e colha melhores resultados.

Peixes

Piscianos podem sentir vontade de se desligar dos problemas. Mas fugir não resolve. Evite adiar decisões ou deixar tarefas acumularem. Encare as responsabilidades com leveza, mas sem escapar delas.