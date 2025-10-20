Acesse sua conta
4 signos atraem grande sorte e conquistas nesta segunda-feira (20 de outubro)

Um empurrão do destino traz clareza, foco e resultados para estes signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 12:00

Sorte e signos
Sorte e signos Crédito: Imagem gerada por IA

Alguns dias chegam com um brilho diferente - e esta segunda-feira, dia 20 de outubro, promete exatamente isso. Hoje, quatro signos se destacam por atrair sorte, clareza e oportunidades que impulsionam seus planos. É um momento de ação, estratégia e foco: quem se organiza e segue a intuição pode ver resultados imediatos. A energia favorece decisões seguras, coragem para mudar e, principalmente, a capacidade de transformar pequenos passos em grandes avanços. Veja a previsão do site "Your Tango".

Veja quais signos serão guiados pela prosperidade e o sucesso:

Áries: A semana começa com motivação total, Áries. Você sente vontade de agir e organizar sua vida de forma mais eficiente, principalmente nas áreas ligadas à saúde e ao bem-estar. Esse foco te ajuda a criar uma base sólida para atrair prosperidade. Quando corpo e mente trabalham juntos, o sucesso se torna inevitável.

Dica cósmica: cuide de si com a mesma intensidade que cuida dos seus sonhos.

Famosos do signo de Áries

Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram
Lady Gaga (28 de março) por Reprodução
Vladimir Brichta (22 de março) por Divulgação
Roberto Carlos (19 de abril) por Divulgaçao
Xuxa (24 de março) por Reprodução
Ana Maria Braga (1º de abril) por Reprodução
Pedro Pascal (2 de abril) por Reprodução/Instagram
Elton John (25 de março) por Shutterstock
Padre Fábio de Melo (3 de abril) por Reprodução
Mariah Carey (27 de março) por Shutterstock
Viviane Araújo (25 de março) por Reprodução/Instagram
Nathalia Dill (24 de março) por Reprodução
Robert Downey Jr. (4 de abril) por Divulgação
Juliana Paes (26 de março) por Netflix
Pedro Bial (29 de março) por Reprodução/TV Globo
Jorge Ben Jor (22 de março) por Reprodução/Instagram @marcosoliveirapht
1 de 16
Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram

Gêmeos: A sorte vem através das pessoas certas, Gêmeos. Uma conversa, um conselho ou até um contato profissional pode abrir portas importantes. Aprender com quem já chegou onde você quer estar será seu maior trunfo. O conhecimento que você ganha agora encurta caminhos e multiplica suas chances de crescer.

Dica cósmica: ouça mais do que fala, a sabedoria vem na escuta.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
1 de 16
Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Virgem: O foco e a clareza mental estão no auge, Virgem. Você enxerga com nitidez onde quer chegar e começa a construir um plano prático para isso. A prosperidade se manifesta quando há propósito, e o seu está alinhado com algo que beneficia os outros. O dia é ótimo para projetar o futuro, tomar decisões e iniciar metas de longo prazo.

Dica cósmica: confie na sua visão, ela é mais precisa do que nunca.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Escorpião: O universo coloca as pessoas certas no seu caminho, Escorpião. Amizades, conexões e colaborações se tornam fontes de sorte e crescimento. O apoio emocional e os contatos certos te impulsionam a conquistar o que deseja. A energia do dia traz expansão e reconhecimento, você só precisa estar aberto para receber.

Dica cósmica: valorize quem te inspira, pois é aí que a sorte floresce.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Tags:

Signo Áries Gêmeos Virgem Escorpião Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

