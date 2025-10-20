Céu de 20 de outubro: dia será de alívio e boas notícias para Áries, Peixes e mais 2 signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 07:21
A segunda-feira (20) começa envolta em uma energia de esperança e renovação. O Anjo da Guarda do dia anuncia mudanças leves, notícias positivas e sinais de que algo bom está prestes a acontecer. O céu favorece recomeços, reconciliações e situações que trazem alívio depois de um período de espera. Uma boa notícia pode chegar ainda hoje para alguns signos, especialmente aqueles que têm se mantido firmes mesmo diante das incertezas.
Áries
Seu anjo anuncia um dia de boas surpresas, especialmente no campo profissional. Uma oportunidade ou convite pode surgir de repente, confirmando que o esforço recente está valendo a pena. No amor, o clima melhora e uma conversa sincera trará mais clareza.
As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão
Câncer
O anjo dos cancerianos fala sobre reencontros e reconciliações. Uma boa notícia pode vir de alguém que você não via há tempos, trazendo paz e encerrando antigas preocupações. O dia favorece o perdão e a harmonia familiar.
As cores de cada signo | Câncer: prata
Capricórnio
A energia do seu anjo indica vitórias e reconhecimento. Um projeto ou sonho antigo pode finalmente começar a dar certo. Se algo te parecia distante, a resposta pode chegar hoje. Mantenha a fé e continue fazendo sua parte, o universo está se movendo a seu favor.
As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra
Peixes
O anjo de Peixes ilumina o coração e amplia a intuição. Boas notícias ligadas a amor ou parcerias emocionais estão a caminho. Sonhos e coincidências podem revelar mensagens espirituais importantes. O recado é simples, confie no que sentir, pois a vida está se abrindo novamente.
As cores de cada signo | Peixes: azul marinho
O céu de 20 de outubro traz alívio, recomeços e boas notícias para quem aprendeu a ter paciência. O Anjo da Guarda do dia pede fé, serenidade e gratidão, os sinais já começaram a aparecer.