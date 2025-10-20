FATALIDADE

Influencer de alimentação morre após parto em casa com complicação rara

Stacey Hatfield compartilhava receitas com ingredientes saudáveis

Elis Freire

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 20:10

Stacey Hatfield era produtora de conteúdo sobre comida e nutricionista Crédito: Reprodução

A influenciadora australiana Stacey Hatfield, de 29 anos, morreu com uma complicação rara após dar a luz seu primeiro filho em um parto em casa. A informação foi confirmada pelo marido dela, Nathan Warnecke, através do Instagram da esposa, neste domingo (19). Segundo ele, a perda aconteceu no último dia 29, mesmo dia em que nasceu Axel, primeiro filho do casal.

“É com pesar que compartilho com vocês o falecimento inesperado da minha linda esposa, alma gêmea e melhor amiga, Stacey Warnecke (Hatfield). Stace faleceu em 29 de setembro de 2025, após dar à luz com sucesso nosso primeiro filho, Axel, em casa”, anunciou Nathan através do Instagram de Stacey. Com mais de 20 mil seguidores, a nutricionista compartilhava receitas com alimentos "de verdade" através da página "Natural Spoonfuls".

Na publicação, o esposa da influenciadora contou como a tragédia aconteceu. “Tragicamente, logo depois, uma complicação imprevista e extremamente rara surgiu e ela faleceu após ser transferida para o hospital. A equipe do hospital foi incrível e fez o máximo para ajudar, mas, no final das contas, nada pôde ser feito, apesar de seus melhores esforços”, disse.

Nathan Warnecke lamentou a perda da esposa e ainda falou sobre a relação que construíram juntos. “Conheci Stace por 9 anos incríveis, ela era a luz da minha vida e a razão pela qual eu me levantava de manhã. Palavras não podem fazer justiça ao quão devastador isso é para mim e para todos que a conheciam e amavam. Ela era meu farol na tempestade e o mundo é menos brilhante sem ela”, declarou.