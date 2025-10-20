VEJA

A Fazenda 17: Shia tem ereção após acariciar Michelle e chama atenção nas redes sociais

Jornalista teve interação de carinho com Shia e chamou atenção

Felipe Sena

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 17:51

Michelle e Shia assumiram romance Crédito: Reprodução | RecordPlus

O clima de romance começou a pintar em “A Fazenda 17”, e a relação de um casal deixou os internautas em choque e deu o que falar. Durante uma interação de carinho nesta segunda-feira (20), na academia da sede do reality show, Shia ficou excitado e explicitou uma ereção após trocar carícias com Michelle.

Elenco de "A Fazenda 17" 1 de 26

Nas redes sociais, os internautas não perdoaram. “Que coisa mais medonha”, escreveu uma. “Mulher inteligente dessas fazendo um papel desses, com um cara desequilibrado feito o Shia”, disse outro.

A jornalista chegou a assumir a paixão pelo ator na dinâmica de apontamento no último domingo (19). No entanto, a revelação não foi bem aceita por muitos da sede.

Os peões ficaram divididos sobre o romance dos dois. Já Michelle, afirmou que a relação fora da casa, com um homem que prefere manter longe dos holofotes, está acabada.

Durante a dinâmica de apontamento, Michelle assumiu para os colegas que existia “sentimentos mútuos” entre ela e Shia. Logo depois, Shia reforçou a paixão, e aproveitou o momento para atacar Will Guimarães.

Já Michelle alfinetou Dudu Camargo, que espalhou a fofoca na casa. "Por que não me deixar viver, mesmo com 46 anos de idade, e ele sendo um pouco mais jovem do que eu, mesmo sendo surpreendida numa situação que falei que jamais iria acontecer comigo? Por que uma mulher não pode se permitir isso? Eu estou me permitindo", disse Michelle.