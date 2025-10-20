Acesse sua conta
A Fazenda 17: Shia tem ereção após acariciar Michelle e chama atenção nas redes sociais

Jornalista teve interação de carinho com Shia e chamou atenção

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 17:51

Michelle e Shia assumiram romance
Michelle e Shia assumiram romance Crédito: Reprodução | RecordPlus

O clima de romance começou a pintar em “A Fazenda 17”, e a relação de um casal deixou os internautas em choque e deu o que falar. Durante uma interação de carinho nesta segunda-feira (20), na academia da sede do reality show, Shia ficou excitado e explicitou uma ereção após trocar carícias com Michelle.

